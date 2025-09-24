Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier El dinero estaba dentro de un sobre medio abierto en suelo y se esparció al paso de un coche; una conductora logró recoger 580 euros, que entregó a la Policía Local

La imagen podía recordar a la icónica escena de Le llaman Bodhi (1991), cuando Patrick Swayze y su banda lanzaban fajos de billetes por la ventanilla de un coche tras un atraco. Algo similar, aunque menos espectacular, sucedió el pasado martes por la tarde en San Javier, cuando varios conductores se toparon con una lluvia inesperada de dinero en plena vía pública.

Según los testigos, en la avenida aviación Española comenzaron a volar papeles y, al acercarse, resultaron ser billetes auténticos. Algunos vehículos frenaron, los peatones corrieron hacía la nube de dinero y algunas personas cruzaron la calzada para recoger los billetes esparcido por el aire. «Parece de película, pero pasó aquí mismo», afirmó un vecino que vio el revuelo desde una terraza cercana.

Una de las conductoras que paró logró recuperar un total de 580 euros, en billetes de distintas cantidades, además de una hoja con datos.

En este caso, la mujer recogió el dinero, no para llevárselo, sino para entregarlo en dependencias de la Policía Local e informar de lo que había sucedido. Fuentes municipales explicaron que, al parecer, el dinero estaba dentro de un sobre medio abierto en el suelo y, al pasar un coche, la estela de viento hizo que los billetes salieran volando. Por ahora se desconoce la identidad de su propietario ni la suma total que pudo haberse dispersado, ya que, aunque muchos recogieron billetes, no todos decidieron entregarlos.

