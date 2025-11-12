José Sacristán, Imanol Arias y María Barranco encabezan la temporada 2026 del Teatro de Invierno en San Javier

El Teatro de Invierno promete llenar su patio de butacas en la primera temporada de 2026. El avance de programación para 2026 anuncia algunas de ... las figuras más reconocidas del panorama escénico español, desde José Sacristán hasta Imanol Arias, pasando por las pioneras del carnaval callejero gaditano y propuestas murcianas de teatro clásico.

El concejal de Cultura, David Martínez, presentó hoy un programa que arranca el 6 de febrero y se extiende hasta el 6 de junio. José Sacristán, que a sus 88 años afronta este espectáculo en solitario, será uno de los alicientes de la temporada. El 12 de febrero presentará 'El hijo de la cómica', un texto basado en 'En tiempo amarillo' de Fernando Fernán Gómez, adaptado y dirigido por el propio Sacristán, que rinde homenaje al legado de su gran amigo, recordando sus primeros años de vida hasta sus inicios como actor.

Sacristán acumula más de 70 años de carrera profesional y es uno de los actores más premiados del cine y teatro español, con dos premios Goya, cuatro medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Premio Nacional de Cinematografía en 2023.

Cartel de la obra El Efecto, que se representará en el festival de teatro. LV

El 23 de mayo llegará la comedia 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco. Escrita por la francesa Salomé Lelouch y dirigida por Claudio Tolcachir, la obra examina los mecanismos de la comunicación en pareja a través de un matrimonio acostumbrado a medir sus palabras para no molestar, hasta que un día deciden decírselo todo.

El cierre de temporada, el 6 de junio, contará con cuatro nombres conocidos de la escena: Alicia Borrachero, Fran Perea, Elena Rivera e Itzan Escamilla en 'El Efecto', de Lucy Prebble. La obra se zanbulle no sin humor en el origen del amor y los límites de la ética, y llega a San Javier después de haberse estrenado en los teatros del Canal de Madrid, tras varios años en cartel en Londres.

Carnaval de Cádiz y humor viral

La programación incluye propuestas de formato más popular. El 18 de marzo actuará el grupo Las Niñas de Cádiz, una compañía con más de 20 años de experiencia en el Carnaval callejero gaditano, autora de la emblemática Chirigota de las Niñas, que visita por primera vez la Región de Murcia con 'Cabaré a la Gaditana'. El espectáculo fusiona la esencia del Carnaval de Cádiz con elementos de cabaret, teatro, performance y música.

La temporada comenzará el 6 de febrero con el humorista jerezano Luis Lara, conocido como Comandante Lara, que presentará 'Viaje con nosotros' junto a Jesús Tapia y Vicente Ruidos, un vuelo con mucho humor. Un día después, el 7 de febrero, Miguel Assal, que cuenta con más de 13 millones de seguidores en redes sociales, presentará 'Salvar vidas', un espectáculo en el que ofrece claves útiles para que cualquier ciudadano pueda, literalmente, salvar vidas.

Teatro clásico con sello murciano

La programación reserva espacio para propuestas regionales y teatro clásico. El 17 de abril, Apócope Teatro presentará 'La Celestina: Hilando fino', en coproducción con Arena Teatro y Danza, una adaptación en clave de humor que respeta la trama original del clásico del Siglo de Oro de Fernando de Rojas. Febrero se cerrará con 'La Cabeza del Dragón', de Valle-Inclán, a cargo de la compañía Tercer Incendio.

El mes de enero se reserva para una nueva edición del Festival de Teatro Aficionado Francisco Rubio.

Variedad como seña de identidad

David Martínez destacó la variedad de un programa «que invita a disfrutar del teatro, la música, la danza, el humor y de propuestas para toda la familia». Para el concejal de Cultura, «esta nueva etapa reafirma el compromiso del Teatro de Invierno con la cultura y el público que sigue llenando el teatro cada temporada».

El programa se completará con una programación musical que se dará a conocer más adelante. Las entradas para los espectáculos presentados ya están a la venta en www.compralaentrada.com y Librería Gala de San Javier, con precios que oscilan entre 10 y 20 euros. Las entradas para 'Viaje con nosotros' de Comandante Lara y Cía (6 de febrero) se venden en www.comandantelara.com por 24 euros, y para 'Salvar vidas' de Miguel Assal (7 de febrero) cuestan 16 euros en www.miguelassal.es.

Espectáculos programados:

6 febrero: 'Viaje con nosotros' - Comandante Lara y Cía (24€)

7 febrero: 'Salvar vidas' - Miguel Assal (16€)

12 febrero: 'El hijo de la cómica' - José Sacristán (10-20€)

Febrero: 'La Cabeza del Dragón' - Tercer Incendio (10-20€)

18 marzo: 'Cabaré a la Gaditana' - Las Niñas de Cádiz (10-20€)

17 abril: 'La Celestina: Hilando fino' - Apócope Teatro (10-20€)

23 mayo: 'Mejor no decirlo' - Imanol Arias y María Barranco (10-20€)

6 junio: 'El Efecto' - Alicia Borrachero, Fran Perea, Elena Rivera, Itzan Escamilla (10-20€)

Enero 2026: Festival de Teatro Aficionado Francisco Rubio

Venta de entradas:

www.compralaentrada.com

Librería Gala (San Javier)

www.comandantelara.com (solo Comandante Lara)

www.miguelassal.es (solo Miguel Assal)