La futura Reina recibirá la Medalla de Oro de San Javier y el título de Hija Adoptiva

La Princesa Leonor de Borbón, nueva alumna de la Academia General del Aire (AGA), recibirá el título de Hija Adoptiva de San Javier y la Medalla de Oro de la Villa, los máximos reconocimientos que concede el Ayuntamiento costero. Esta distinción, que subraya la estrecha relación de la monarquía con el municipio, replica el honor que ya se le otorgó a su padre, el Rey Felipe VI, hace 36 años.

La entrega de la condecoración tendrá lugar en un acto institucional al finalizar el año académico, coincidiendo con la entrega de Despachos de teniente a los nuevos oficiales del Ejército del Aire, una ceremonia en la que este año la Princesa de Asturias será protagonista y, previsiblemente, recibirá el título de manos de su padre.

El acto no solo servirá para reconocer su paso por la academia, sino también para reafirmar la tradición que une a la familia real con San Javier. El precedente más notable de esta distinción se remonta al 12 de junio de 1988. En aquella ocasión, fue el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, quien recibió el mismo galardón en un emotivo acto, que llenó de vecinos la sala consistorial. El título de Hijo Adoptivo y la Medalla de Oro de la Villa de San Javier se le otorgaron como un gesto de gratitud por su formación en la AGA, la cual ha sido durante décadas un pilar fundamental para el desarrollo y la identidad de la localidad.

La estancia en la Academia no solo es una etapa en su preparación como futura Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas, sino también un lazo personal que la unirá para siempre a este rincón del Mar Menor, tal como le ocurrió a su padre.

El vínculo entre la escuela de oficiales y San Javier va más allá de la ubicación territorial. La creación de la AGA hizo que a la pequeña localidad de pescadores llegaran la red eléctrica y la conexión telefónica antes que a los demás municipios murcianos. Durante los años en que la zona carecía de hospitales, las emergencias sanitarias se atendían en el conocido como el 'botiquín', dotado desde el inicio de recursos para atender a los pilotos accidentados en los rudimentarios aviones de principios del siglo XX. El colegio Nuestra Señora de Loreto, que durante décadas perteneció al Ministerio de Defensa, fue otra dotación originada por la presencia del Ejército del Aire en San Javier, para acoger a los hijos de los militares que llegaban destinados a la AGA y se alojaban en la Ciudad del Aire, la colonia creada a partir de 1944 con 472 viviendas, actualmente en proceso de modernización.