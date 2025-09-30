La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fotografía de las joyas recuperas. Guardia Civil

Devueltas un centenar de joyas valoradas en más de 27.000 euros que habían sido robadas en San Javier

Seis personas han sido investigadas como presuntas autoras de los delitos de hurto, estafa y apropiación indebida

LA VERDAD

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:58

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en San Javier la operación ‘Sisagold’, una investigación que culminó con la identificación de seis personas a las que les han sido instruidas diligencias como presuntas autoras de cinco delitos de hurto en vivienda.

En varios comercios de compraventa de oro de San Javier y San Pedro del Pinatar, la Guardia Civil recuperó cerca de un centenar de joyas, valoradas en más de 27.000 euros.

La investigación se inició en el marco de las labores de control e inspección que la Guardia Civil lleva a cabo en establecimientos comerciales dedicados a la compraventa de oro y metales preciosos. En varios de estos comercios, ubicados en los municipios de San Javier y San Pedro del Pinatar, los guardias civiles localizaron una serie de piezas, cuyas características coincidían con algunas joyas robadas.

Las alhajas fueron cotejadas con la descripción y fotografías facilitadas por los propietarios. De esta forma los guardias civiles descubrieron grabaciones de letras, fechas y otros detalles que no pasaron inadvertidos.

Una vez reconocidas por sus legítimos propietarios, la Guardia Civil centró la investigación en la búsqueda de las personas que las habían vendido. Estas pesquisas resultaron positivas con la localización de cuatro mujeres y dos hombres, vecinos de San Javier, quienes, además, habían trabajado como empleados domésticos en los domicilios de las víctimas o mantenían con ellas ciertos vínculos de familiaridad. Uno, incluso, parece que aprovechó su trabajo como operario de una empresa de instalación de alarmas para apoderarse de las joyas.

Los agentes descubrieron que a nombre de estas personas aparecían otras ventas, lo que hizo sospechar que también podía tratarse de artículos robados. Las labores de investigación permitieron localizar a sus propietarios, vecinos de San Javier, algunos de los cuales no se habían percatado de la ausencia de sus joyas hasta que la Guardia Civil se las devolvió.

La operación ‘Sisagold’ finalizó, hasta el momento, con la identificación, localización e investigación de seis personas –cuatro mujeres y dos hombres– vecinas de San Javier, a las que se atribuye la presunta autoría de cinco delitos de hurto en domicilio, y de los delitos de estafa y apropiación indebida.

La Guardia Civil recuperó cerca de un centenar de joyas, valoradas en más de 27.000 euros, que se devolvieron a sus legítimos propietarios.

