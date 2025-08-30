Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier Otro cliente fue arrestado también por la Policía Local acusado de tumbar de un puñetazo a un hombre con el que mantuvo un enfrentamiento

Alicia Negre Murcia Sábado, 30 de agosto 2025, 12:16 | Actualizado 12:31h.

Un menor de edad fue detenido por la Policía Local de San Javier en la madrugada de este sábado acusado de arrancarle parte de una oreja a un joven de un mordisco. Según explicaron fuentes cercanas al caso, el ataque se produjo en una conocida discoteca de la localidad y la víctima tuvo que ser trasladada al hospital Los Arcos para recibir asistencia médica. El caso ha quedado en manos de la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron en torno a las 5.30 horas de la madrugada. Los agentes de la Policía Local que se desplazaron al local de ocio nocturno se encontraron con que dos jóvenes se habían enzarzado en una violenta pelea en los exteriores del establecimiento. Según explicaron las fuentes, el menor de edad le habría propinado al otro joven un fuerte mordisco, arrancándole parte de una oreja. El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Benemérita, que se hará cargo del caso. Dada su minoría de edad será la Fiscalía de Menores la que deberá determinar las medidas a aplicar.

Este no fue, sin embargo, el único suceso violento que se produjo en la madrugada de este sábado en esa discoteca. Los vigilantes de seguridad del local advirtieron a los policías locales de que se había producido otra reyerta entre dos jóvenes y que uno de ellos, al parecer, estaba tendido en el suelo sangrando abundantemente. Los agentes detuvieron a un joven que acababa de cumplir los 18 años como presunto autor de un delito de lesiones. Al parecer, propinó un fuerte puñetazo al otro joven, que cayó fulminado al suelo.

Esta discoteca ya fue noticia a comienzos de verano después de que un joven de 17 años resultase herido de gravedad al recibir siete puñaladas durante una pelea.