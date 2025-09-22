La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos vehículos de la Policía Local de San Javier en una imagen de archivo. Policía Local de San Javier

Detenido por agredir a su pareja en un aparcamiento de caravanas en San Javier

La víctima impidió que el hombre condujera el vehículo en estado de embriaguez y él reaccionó golpeándole en la cara y tirándola al suelo

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:41

Una fuerte discusión en un área de autocaravanas de Santiago de la Ribera (San Javier) terminó con la detención de un hombre acusado de agredir a su pareja sentimental, de nacionalidad belga. Los hechos ocurrieron el jueves por la noche, cuando el 112 recibió un aviso por un altercado en el Camper Park, ubicado en la avenida Romería de San Blas.

Según fuentes próximas al caso, la pareja había estado consumiendo alcohol y, en el transcurso de una discusión, el hombre habría intentado ponerse al volante de la autocaravana. Su compañera lo impidió por el estado de embriaguez en el que se encontraba, y él presuntamente la agarró del pelo, le golpeó en la cara y la empujó, tirándola al suelo. La víctima pidió ayuda haciendo sonar el claxon. Varios vecinos acudieron hacia donde ella estaba, lo que hizo que el agresor huyera.

La mujer fue atendida en el centro de salud de San Javier y posteriormente trasladada al cuartel de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera, donde denunció a su pareja. Horas después, tras mantener una conversación telefónica con él, esta indicó a los agentes dónde se encontraba, lo que permitió su localización y arresto en las inmediaciones del paseo de Los Castillicos.

El detenido fue conducido a dependencias de la Benemérita, donde quedó a disposición judicial como presunto autor de un delito de violencia de género.

