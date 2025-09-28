La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado actual del edificio del viejo hotel Don Juan, en Santiago de la Ribera, con un cartel de aviso. A. Salas

Los desprendimientos por el deterioro del hotel Don Juan de Santiago de la Ribera preocupan a los vecinos

La Concejalía de Urbanismo ha asegurado los voladizos y advierte del peligro en carteles colocados en el céntrico edificio de la localidad

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:32

«Peligro desprendimiento», advierte un cartel en el exterior del viejo hotel Don Juan. Una lluvia de cascotes cayó el pasado mes de marzo sobre ... la acera que bordea en céntrico edificio de los años 70 del municipio, y lo sacó del olvido, a pesar de que se encuentra en el enclave más transitado de Santiago de la Ribera, en plena rotonda de la Puerta del Mar. Todo turista y residente que baja a la localidad costera se encuentra de frente con este paisaje de desidia y algo tenebroso.

