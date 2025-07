Continúan cerradas al baño tres playas de La Manga por un vertido procedente de un buque

Alexia Salas Martes, 22 de julio 2025, 01:18 Comenta Compartir

Desde El Pedrucho hasta el Arenal, pasando por el Banco del Tabal -las tres mejores playas de La Manga- seguirán este martes cerradas al baño por la mancha, de más de dos kilómetros de largo, que apareció ayer al mediodía a unos 20 metros de la orilla, procedente del vertido de un buque. Los bañistas se vieron sorprendidos a media mañana, cuando socorristas de Protección Civil de San Javier, a bordo de una zodiac, les pedía que salieran del agua y evacuaran la zona. «Ha sido una medida preventiva, porque estamos a la espera del resultados de los análisis que ha hecho Salud Pública», explicó la concejal de Turismo de San Javier, Estíbaliz Masegosa. Hoy se realizarán un nuevo análisis para comprobar el estado de salubridad de las aguas, lo que permitirá decidir si se puede abrir al público la playa sin riesgos para la salud.

Desde el Ayuntamiento de San Javier descartan un posible derrame de aguas sucias procedente de las redes urbanas, ya que ayer comprobaron el funcionamiento de los emisarios.

Los vientos de lebeche (suroeste) han desplazado hacia las playas la capa marrón, por lo que el Órgano municipal Gestor de Playas procedió a la prohibición del baño, con el respaldo de un Decreto de Alcaldía.

Para disolver la mancha, procedieron ayer a 'batir' la zona con unas motos de agua, y por la tarde con unas lanchas de hélice para que la sustancia desconocida se disipe en el agua.

Capitanía Marítima investiga la procedencia del vertido, probablemente derramado hace varios días por un buque que atravesaba la costa de Cabo de Palos, dada la dirección de los vientos y las corrientes de los últimos días.

La apariencia de la mancha, más parecida a una película superficial que no ha enturbiado el agua marina, hace pensar en «una melaza o aceite de palma alimentario que tienen permitido evacuar en altamar, pero que las corrientes han desplazado hacia la costa», explica el capitán marítimo de la zona de Cartagena, Óscar Villar. La investigación no descarta «un sentinazo» de aguas grises o negras, que suelen triturar a bordo para después volcar al mar. Según Villar, «en la calidad del vertido se aprecia que no es peligroso, pero hay que ser cautos, sobre todo por los vientos predominantes de los últimos días, que lo traslada hacia la costa».

Riesgo contaminante

La contaminación procedente del tráfico marítimo no es infrecuente en el litoral murciano. El año pasado, Capitanía Marítima impuso 15 sanciones a embarcaciones pilladas in fraganti volcando residuos al mar, en algunos casos fueron los denominados 'sentinazos' de aguas grises y negras, o los más graves si son de origen químico o hidrocarburos. «En los últimos años, no se ha registrado un vertido de importancia que haya causado daño a la costa, pero sí varias sanciones», afirma el capitán marítimo.

Las alertas por irregularidades ambientales en el mar llegan desde los satélites de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés), que activa su flota de barcos para la lucha contra la contaminación y la del Estado español. Cualquier detección de delito ambiental en la mar sigue un procedimiento sancionador con repercusión internacional, lo que supone que al arribar al siguiente puerto, el buque investigado será objeto de una inspección. En el caso del vaciado de sentinas, los buques están obligados a vaciarlas en el puerto antes de zarpar si el contenido de los tanques sobrepasa el 50% de su capacidad. El coste extra de esta operación les lleva con frecuencia a pedir exenciones de carga de residuos. Segín el capitán marítimo, «la tarea de vigilancia ha reducido los riesgos contaminantes en el cuarto puerto de España en tráfico marítimo, con tránsito de petroleros y cargueros de ganado». Las cuantiosas sanciones también disuaden a las navieras.