Uno de los coches implicados en el accidente. LV

Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Dos de los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital Los Arcos de San Javier

Alicia Negre

Alicia Negre

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:24

Dos personas –un hombre y una mujer– tuvieron que ser trasladadas este sábado al hospital Los Arcos de San Javier a raíz de la colisión de dos coches en Santiago de La Ribera. El siniestro se produjo a primera hora de la tarde en la confluencia de las calles Patrulla Águila con Luis Federico Guirao.

Hasta la zona se desplazaron una ambulancia y un equipo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), que tuvieron que rescatar al conductor de uno de los automóviles. En el otro vehículo tres personas resultaron heridas leves.

Al enclave se desplazó asimismo una patrulla de la Policía Loca que ya ha comenzado las indagaciones para aclarar las causas del accidente. Según explicaron fuentes cercanas al caso, las primeras hipótesis apuntan a que uno de los coches se saltó un stop.

