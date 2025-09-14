La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El cielo aterriza en La Ribera: murales y aviones recuerdan su historia aeronaútica

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44

La localidad costera de Santiago de la Ribera ha hecho visible su espíritu aeronáutico. Con el proyecto municipal 'San Javier Ciudad del Aire', ha adoptado su histórico vínculo con la aviación como bandera. El legado aeronáutico se ha integrado en cada rincón, desde el paseo marítimo hasta los parques. La iniciativa busca rendir homenaje a la Academia General del Aire (AGA) y a la famosa Patrulla Águila, convirtiendo a la localidad en un referente temático a nivel nacional.

Un museo tiflológico fue diseñado para ser accesible a personas con discapacidad visual, en el paseo marítimo de Santiago de la Ribera. Los visitantes pueden sentir y tocar la historia de la aviación a través de maquetas y relieves de aeronaves como la histórica Bücker o la Mentor.

Además, el paisaje urbano se está salpicando de elementos aéreos. Murales de gran formato, que representan aeronaves y escenas de vuelo, ya decoran fachadas de edificios en distintos puntos de la localidad. El mobiliario urbano también se ha adaptado a la temática: los bancos incorporan los colores identificativos de los aviones, mientras que el diseño de espacios lúdicos, como el Parque Príncipe de Asturias, evocan la forma de un hangar.

Para los más jóvenes, el parque infantil de la Patrulla Águila, junto a la base militar, se ha convertido en una de las atracciones. Su diseño, inspirado en los aviones C-101 de la acrobática patrulla, invita a los niños a jugar y soñar con volar.

