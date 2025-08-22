Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería Los barcos están dando la vuelta al no poder cruzar

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 15:01 | Actualizado 15:17h. Comenta Compartir

Una avería en el puente del Estacio de La Manga este viernes está provocando atascos de embarcaciones que quieren cruzarlo y, al estar esta infraestructura bajada, se están viendo obligadas a dar la vuelta.

Se trata de la tercera incidencia que sufre el puente del Estacio este verano después de la avería que sufrió el 13 de julio y que dejó a decenas de conductores atrapados a uno y otro lado de la carretera que une la parte norte y sur de La Manga.

El pasado 5 de agosto el puente también sufrió una incidencia que obligó a que permaneciera abierto durante más de media hora y cerrado al tráfico por carretera.

Temas

La Manga