Numerosos barcos, este viernes, en las inmediaciones del puente del Estacio.
Numerosos barcos, este viernes, en las inmediaciones del puente del Estacio. Kiko Asunción / AGM

Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería

Los barcos están dando la vuelta al no poder cruzar

LA VERDAD

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:01

Una avería en el puente del Estacio de La Manga este viernes está provocando atascos de embarcaciones que quieren cruzarlo y, al estar esta infraestructura bajada, se están viendo obligadas a dar la vuelta.

Se trata de la tercera incidencia que sufre el puente del Estacio este verano después de la avería que sufrió el 13 de julio y que dejó a decenas de conductores atrapados a uno y otro lado de la carretera que une la parte norte y sur de La Manga.

El pasado 5 de agosto el puente también sufrió una incidencia que obligó a que permaneciera abierto durante más de media hora y cerrado al tráfico por carretera.

