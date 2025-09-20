La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un policía fotografía el interior del maletero donde apareció el cuerpo de 'El Bolas'. Pablo Sánchez / AGM

El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses

Un jurado popular deberá decidir en mayo del año que viene la suerte de Jesús Ángel M.J., 'Chulín', que afronta hasta 25 años de cárcel por el crimen

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:12

Diez años después del hallazgo del cadáver descuartizado de Javier Romero, alias 'El Bolas' o 'El Largo', la Audiencia Provincial ha puesto fecha definitiva ... al juicio oral contra el único acusado, Jesús Ángel M. J., conocido como 'Chulín'. La vista, con jurado popular, se celebrará a partir del 8 de mayo de 2026 en la Sección Quinta de Cartagena, según la providencia dictada el pasado 12 de septiembre por el magistrado-presidente. El sorteo de los 36 candidatos a jurado tendrá lugar el 11 de diciembre de este año.

