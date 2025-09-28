La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pacientes en una sala de espera de un centro de saluld de la ciudad de Murcia, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Sanidad obligará a la Comunidad a tener un plan propio para nuevas pandemias

El real decreto que prepara el Ministerio incluye la elaboración de un mapeo de amenazas y una reserva estratégica por nivel de riesgo

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27

Si a día de hoy volviéramos a vivir una pandemia como la de 2020, la covid se catalogaría como ESPIN: Emergencia de Salud Pública de ... Importancia Nacional. Al frente de su gestión estaría la CECO, la Comisión Estatal de Coordinación. Y, para hacerle frente en la Región de Murcia, la Comunidad debería contar con un plan estratégico y con una serie de reservas para abordar diferentes niveles de amenazas sanitarias. Así lo recoge el borrador del decreto para el Plan Estatal de Preparación y Respuestas frente a amenazas graves para la salud en el que trabaja el Ministerio de Sanidad y que hasta el 6 de octubre se somete a exposición pública. El texto prevé «un marco común de coordinación para garantizar una respuesta eficaz ante amenazas graves para la salud pública, incluyendo riesgos de origen biológico, químico, ambiental, radiológico, nuclear o de causa desconocida», según apunta el ministerio dirigido por Mónica García.

