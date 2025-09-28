Sanidad obligará a la Comunidad a tener un plan propio para nuevas pandemias

Si a día de hoy volviéramos a vivir una pandemia como la de 2020, la covid se catalogaría como ESPIN: Emergencia de Salud Pública de ... Importancia Nacional. Al frente de su gestión estaría la CECO, la Comisión Estatal de Coordinación. Y, para hacerle frente en la Región de Murcia, la Comunidad debería contar con un plan estratégico y con una serie de reservas para abordar diferentes niveles de amenazas sanitarias. Así lo recoge el borrador del decreto para el Plan Estatal de Preparación y Respuestas frente a amenazas graves para la salud en el que trabaja el Ministerio de Sanidad y que hasta el 6 de octubre se somete a exposición pública. El texto prevé «un marco común de coordinación para garantizar una respuesta eficaz ante amenazas graves para la salud pública, incluyendo riesgos de origen biológico, químico, ambiental, radiológico, nuclear o de causa desconocida», según apunta el ministerio dirigido por Mónica García.

Esto obligará a las comunidades autónomas a elaborar, en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor del real decreto, sus propios planes de preparación y respuesta. Estos deberán estar armonizados con el plan estatal y ser compartidos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). De hecho, apunta el texto que la coordinación se orienta a la «identificación de las necesidades mínimas de reserva, el establecimiento de los criterios mínimos y comunes de actuación, así como el intercambio de información».

Por parte de la Consejería de Salud, recibieron este documento el pasado 15 de septiembre y desde este departamento informan de que ya están trabajando en las aportaciones, consideraciones y alegaciones.

Según Salud, «esta contribución es determinante porque las comunidades autónomas son las principales protagonistas en la gestión de salud». Al mismo tiempo, subrayan que «el plan ha de ir acompañado de una previsión presupuestaria suficiente y proporcional para que las administraciones regionales no tengan que asumir la financiación de estas actuaciones».

El documento deberá incluir «la estructura organizativa y mecanismos de coordinación para la planificación de la preparación y respuesta ante amenazas de salud pública». Además, tendrá que contemplar «el mapeo de amenazas para la salud pública, capacidad de detección y evaluación de riesgos, así como la reserva estratégica y los recursos materiales y humanos de salud pública y asistenciales». El plan estará sujeto también a revisiones periódicas.

Entre otras novedades, el real decreto propone la creación de una Comisión Estatal de Coordinación (CECO), que será la encargada de coordinar, seguir y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo del plan estatal, y se incorpora la creación de una nueva figura jurídica, la de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional, que habilita la adopción de medidas extraordinarias ante riesgos graves para la salud.

Según el Ministerio de Sanidad, el plan prevé también el desarrollo de «una estrategia estatal de comunicación coordinada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», de forma que garantice «una información clara, coherente y basada en la información científica» durante todas las fases de la emergencia. También contemplará la comunicación con la ciudadanía, los medios de comunicación, las administraciones públicas y los profesionales sanitarios, «con el fin de reforzar la confianza, combatir la desinformación y mejorar la eficacia de las medidas de salud pública».

En las intenciones de Sanidad entra la creación de un Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), integrado por redes de expertos e instituciones científicas. Entre los recursos estratégicos con los que este departamento quiere contar para cualquier nueva amenaza sanitaria, además de la reserva estratégica para asegurar el suministro de materiales esenciales, el borrador habla de una plataforma digital de recursos asistenciales para compartir en tiempo real información sobre capacidades del sistema sanitario, una red de unidades para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo distribuidas territorialmente, una red nacional de laboratorios de referencia, equipos de salud pública de respuesta rápida que puedan desplegarse con celeridad y un sistema de coordinación con los puntos de entrada internacionales.