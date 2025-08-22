Salud Pública previene infecciones y enfermedades con 9.000 análisis Casi 3.000 fueron sobre productos de origen animal y otros 2.750 para detectar microorganismos patógenos, como salmonela y E. coli

El Laboratorio Regional de Salud Pública de Murcia analizó durante 2024 más de 9.000 muestras y realizó cerca de 25.000 determinaciones analíticas en áreas como la seguridad alimentaria, calidad del agua y vigilancia epidemiológica para detectar posibles infracciones sanitarias y la prevención de enfermedades. La mayor parte de los análisis están incluidos en los Programas de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental que se llevan a cabo en colaboración con los servicios de inspección de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de Sanidad Ambiental. Adicionalmente, se suman muestras de toxiinfecciones alimentarias para su análisis detectadas por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica en restaurantes, residencias, hospitales, y centros educativos, entre otros.

Dentro del Programa de Seguridad Alimentaria se incluye el Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR), en el que se analizaron 2.900 muestras de productos de origen animal para detectar la presencia de residuos de antibióticos, hormonas sintéticas, y agentes anabolizantes en animales y sus productos destinados para consumo humano, cuyo uso y presencia en los alimentos pueda suponer un fraude económico o un riesgo desde el punto de vista sanitarios.

La detección de riesgos biológicos fue una las principales actuaciones durante 2024, con 2.750 muestras realizadas para detectar microorganismos patógenos como salmonela en alimentos, la bacteria E. coli en carne cruda y vegetales, cuantificar la presencia de histamina en productos pesqueros, así como la detección de Norovirus mediante técnicas de PCR en tiempo real.

Estos análisis son fundamentales para investigar brotes de toxiinfecciones alimentarias y garantizar la seguridad de alimentos en restaurantes, comedores colectivos y establecimientos alimentarios.

