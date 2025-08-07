Salud pide precaución ante las altas temperaturas de estos días La Comunidad sortea por ahora la ola de calor que azota otros territorios, pero los termómetros subirán otra vez a partir del lunes

LA VERDAD Jueves, 7 de agosto 2025, 20:28 Comenta Compartir

La Consejería de Salud pide extremar las precauciones ante las altas temperaturas previstas en la Región para los próximos días, en los que se esperan hasta 40 grados centígrados. Ante esta situación, se aconseja evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor y prestar atención a las personas vulnerables como embarazadas, menores de 4 años, mayores de 65 y enfermos cuya situación puedan agravarse con el calor y la deshidratación.

Tras la alerta amarilla de este jueves, la Región sorteará este fin de semana la ola de calor que azota a otras comunidades, pero los termómetros volverán a subir el lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para este viernes se prevén 37 de máxima en Murcia y Lorca, 36 en Yecla y Caravaca de la Cruz y 33 en Cartagena. Las temperaturas serán muy similares el sábado y domingo, y ya para el lunes se prevén 39 de máxima en Murcia, 38 en Yecla y 37 en Lorca y Caravaca de la Cruz. Las mínimas también subirán, alcanzado los 24 en Murcia, 23 en Cartagena y 20 en Yecla.

Salud recuerda que, ante la persistencia de altas temperaturas, es importante mantenerse bien hidratado y seguir determinadas recomendaciones para prevenir efectos graves en la salud. Entre las medidas clave que se aconseja adoptar estos días destacan beber agua y evitar la exposición al sol en horas centrales del día; utilizar prendas transpirables que faciliten la evaporación del sudor y ayuden a disipar el calor corporal; consumir alimentos frescos como frutas y verduras, así como evitar bebidas con cafeína, alcohol o altos contenidos de azúcar, ya que favorecen la deshidratación.

También se pide precaución a quienes se exponen al calor por razones laborales, deportivas o de ocio. Es aconsejable relegar la actividad deportiva a horas con menor carga térmica, como las primeras o últimas del día. Cuando se practique, debe usarse ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

Hasta el miércoles al menos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido el aviso por ola de calor hasta al menos el miércoles 13 de agosto en toda España menos en el área cantábrica, con máximas de hasta 43 el lunes y el martes en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares. Se podrán alcanzar los 40 en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.