Asensio López, durante su etapa como director gerente del Servicio Murciano de Salud. M. B.

Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López

Los profesionales de Primaria de La Unión llevan desde junio reclamando su nombramiento como coordinador del centro de la localidad. El presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública advierte de «interferencias» desde la Consejería

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:35

El centro de salud de La Unión se quedó a finales del pasado mes de mayo sin coordinador médico, fruto de los movimientos que se produjeron por el concurso de traslados ... . De forma provisional, y por decisión consensuada de los propios profesionales, asumió las labores de coordinación Asensio López, médico de familia que ejerce en esta localidad desde que en 2021 dimitió como director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). Todos contaban con que la dirección del área II procedería a ratificarlo y designarlo para el puesto, pero no fue así.

