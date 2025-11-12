Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López

El centro de salud de La Unión se quedó a finales del pasado mes de mayo sin coordinador médico, fruto de los movimientos que se produjeron por el concurso de traslados ... . De forma provisional, y por decisión consensuada de los propios profesionales, asumió las labores de coordinación Asensio López, médico de familia que ejerce en esta localidad desde que en 2021 dimitió como director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). Todos contaban con que la dirección del área II procedería a ratificarlo y designarlo para el puesto, pero no fue así.

El 18 de junio, los profesionales firmaron un primer escrito solicitando a la Gerencia el nombramiento de Asensio López, «ante los duros momentos de dificultad que estamos viviendo en este centro de salud por la falta de médicos y de coordinador, y ante la proximidad del verano, que agravará dicha falta de profesionales». Los sanitarios consideraron que la mejor opción para afrontar las dificultades era Asensio López. «Además de ser un compañero incansable con una capacidad de impulsar, animar y promover el buen ambiente en el equipo, cuenta con acreditada formación en gestión sanitaria, solvente experiencia en la organización de equipos sanitarios y reconocido prestigio nacional en programas de Atención Primaria», subrayaron. Además, «es personal fijo propietario de plaza» en La Unión, «por lo que cumple con todos los requisitos técnicos» marcados por la ley.

«Todos estamos de acuerdo en que es, de todo el equipo, la persona más indicada y capacitada para organizar y coordinarnos», concluían los firmantes. Además de director gerente del SMS entre 2017 y 2021, Asensio López ha sido director médico del área de Cieza y coordinador de proyectos estratégicos en el SMS. Actualmente coordina el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). Su currículum no deja dudas sobre su competencia profesional para dirigir un centro de salud.

Pero los profesionales no encontraron respuesta a este primer escrito. El 13 de agosto, volvieron a dirigirse a la Gerencia, esta vez mediante cartas individualizadas en las que recordaban que el centro llevaba ya dos meses sin coordinador. Reclamaban que «se inicie la convocatoria pública de la plaza de coordinador del centro de salud por concurso de méritos, de acuerdo con los criterios de transparencia, mérito y vinculación al equipo que rigen en la legislación al respecto».

El silencio siguió, y el malestar fue creciendo. El proyecto que representaba Asensio López había ilusionado, entre otros, a Abel Novoa, también médico de familia y presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADPS). Novoa llegó precisamente en mayo, y se encontró con lo que considera un «inexplicable veto político» a Asensio López por parte de la Consejería de Salud. Por eso, el pasado 31 de octubre anunció a la dirección del área II su renuncia y su intención de trasladarse a otro centro. En el escrito presentado a la Gerencia, Novoa explica que su decisión «obedece, principalmente, a la falta de apuesta efectiva por el desarrollo de un proyecto asistencial bajo la dirección del doctor Asensio López, profesional que, a mi juicio, es probablemente la persona con mayor formación y bagaje en gestión de Atención Primaria a nivel regional».

El presidente de la ADSP denuncia que «las interferencias de carácter político están impidiendo claramente» el desarrollo del proyecto, «a pesar del compromiso del doctor López y su esfuerzo por intentar organizar el día a día del centro sin nombramiento efectivo». La Gerencia del área II «lamentablemente, acepta tener un centro de salud sin coordinación durante seis meses ya, independientemente del clima laboral, motivación profesional y mejoras asistenciales», lamenta Nova en su escrito. El médico concluye deseando que «la resolución de este lamentable episodio de interferencia política y el nombramiento efectivo del doctor López como coordinador, impida que se extienda el daño al excelente equipo de La Unión».

Voluntad de independencia

Asensio López fue director gerente del SMS desde 2017 a 2021, cuando dimitió tras revelar LA VERDAD que toda la cúpula de la Consejería se había vacunado de la covid al inicio de la campaña, en un momento en que las dosis estaban reservadas para el personal sanitario y los mayores de las residencias. Aunque la planificación de la vacunación correspondía a Salud Pública y no al SMS, López fue el único cargo en admitir «errores» y dar explicaciones.

Distintas fuentes coinciden con Novoa en que la voluntad de independencia de Asensio López chocó durante su periodo al frente del SMS con las directrices políticas que llegaban desde la Secretaría General de la Consejería. Posteriormente, López ha seguido mostrando esa independencia. Por ejemplo, cuando en calidad de coordinador de Prevención de la Semfyc denunció la actitud de la Consejería y el resto de comunidades del PP frente a la Ley Antitabaco.

Salud niega el «veto»

A preguntas de LA VERDAD, Salud niega intervención política. «Por supuesto, ni el SMS ni la Consejería vetan a ningún profesional, sino que se sigue el procedimiento normalizado, definido por la Ley del Personal Estatutario. Este procedimiento establece que los profesionales que hayan de desempeñar las funciones de coordinador de equipos de Atención Primaria se designan mediante concurrencia competitiva, y podrán acceder únicamente quienes vengan prestando servicios en el centro, unidad o servicio de dicho equipo». Es precisamente la convocatoria de este procedimiento lo que reclaman los profesionales, pero Salud señala que está a la espera de la resolución de la oferta pública de empleo (OPE) «en próximas fechas».

Profesionales de La Unión denuncian, sin embargo, que Salud ha sondeado a varios médicos para el puesto. Asensio López, por su parte, declinó hacer declaraciones.