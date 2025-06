Ortuño defiende el compromiso «expreso y explícito» de Feijóo con la necesidad de agua en la Región de Murcia

Lázaro Giménez Jueves, 12 de junio 2025, 12:25 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El Gobierno regional no dudó este jueves del compromiso del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con las necesidades de agua de la ... Región, aunque sin referirse al recorte previsto en el Tajo-Segura a partir de 2027. A pesar de que este miércoles, en el acto protagonizado en Murcia junto a López Miras, el líder nacional de los populares no mencionó el acueducto ni su futuro inmediato, el portavoz autonómico y consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ratificó el «compromiso expreso y explícito de Alberto Núñez Feijóo con la necesidad de agua». En todo caso, no aclaró si el Gobierno de López Miras hubiera esperado un pronunciamiento expreso de su líder nacional contra el cambio en las reglas de explotación en la visita que realizó de nuevo a Murcia.

Ortuño, preguntado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, destacó el anuncio de Núñez Feijóo de aprobar un pacto nacional del agua si llega a ser presidente, al tiempo que recordó que la política hídrica aparece contemplada en el decálogo de propuestas con el que presentó su candidatura a revalidar la presidencia del partido en el congreso convocado a comienzos de julio. «Si alguien se ha comprometido con el agua en la Región es Alberto Núñez Feijóo», remarcó el portavoz del Ejecutivo, al tiempo que añadió que «de Pedro Sánchez no sabemos nada más que quiere recortar un 50% el agua del Trasvase». Sobre la tramitación de la reforma de la Ley de Participación Institucional que se debatirá la próxima semana en la Asamblea, y que aparece recogida en el acuerdo con Vox para tramitar la ley de Presupuestos, no aclaró tampoco cuál es la postura del Ejecutivo sobre la supresión de la obligatoriedad de las ayudas que patronal y sindicatos reciben por participar en los órganos asesores de la Comunidad. Estos ya anunciaron que no descartaban recurrir a los tribunales y Ortuño subrayó sobre ello que «habrá que esperar al posicionamiento de la iniciativa que se debate el próximo martes en la Asamblea». El portavoz del Gobierno autonómico volvió a referirse a las noticias de investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y del PSOE. Después de conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, al que se le implica en el presunto cobro de mordidas, Ortuño manifestó que «los españoles deberíamos tener la oportunidad de elegir», en referencia a un adelanto electoral que reivindica el PP. Recordó las investigaciones que afectan también a José Luis Ábalos, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o al líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, así como las críticas vertidas por diferentes ministros contra jueces y fiscales. Considera Ortuño que son un «atentando contra un principio fundamental de la democracia, el de la separación de poderes».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión