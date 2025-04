El Gobierno regional basa su recurso ante el TC por el reparto de menores extranjeros en la «unilateralidad» e invasión de competencias

David Gómez Jueves, 10 de abril 2025, 12:40 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

Otra decisión del Ejecutivo de la Región de Murcia del gusto de Vox en la carrera para aprobar los Presupuestos de la Comunidad. El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el recurso ante el Tribunal Constitucional por el decreto ley para el reparto de menores extranjeros no acompañados, acordado por el presidente Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont. El recurso, ya anunciado por López Miras hace unas semanas, se centra en cuatro argumentos jurídicos, según explicó el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

En primer lugar, el Ejecutivo regional considera que no se puede regular por decreto ley una cuestión como el reparto de menores extranjeros, al afectar a derechos fundamentales de ciudadanos, sino que se tendría que aprobar una ley orgánica. Asimismo, considera el Gobierno que se produce una invasión de competencias de las comunidades autónomas, a las que, además, el Ejecutivo central no ha consultado, por lo que se utiliza también la «unilateralidad» del decreto como argumento jurídico en su contra.

Del mismo modo, el portavoz regional señaló que el Gobierno de España no garantiza la financiación que tendrán que afrontar los servicios sociales de las autonomías para afrontar la recepción de personas migrantes.

La aprobación del recurso llega un día después de que el Gobierno regional abriera la puerta al cierre del centro de menores de Santa Cruz, como le exige Vox. En ese sentido, Ortuño no dio detalles sobre la hoja de ruta a seguir con este centro, ni aclaró si se va a cerrar o no proximamente, y se remitió a las palabras «muy claras» de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien dijo que la instalación de la pedanía murciana no cumple los estándares del modelo de acogida que propugnan la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia.