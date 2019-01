El robo en un bar de Sangonera agrava la alarma ciudadana Josefina, con una de las rejas arrancadas. / guillermo carrión / agm Los ladrones solo se llevaron unos 50 euros, pero causaron múltiples destrozos en el local El Rincón de Bartolo IVÁN ROSIQUE Viernes, 1 febrero 2019, 01:02

Unos 50 euros es el exiguo botín que consiguieron en la madrugada de ayer, jueves, los delincuentes que destrozaron dos ventanas del bar El Rincón de Bartolo, situado en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, y luego causaron importantes daños en sus instalaciones cuando buscaban dinero y objetos de valor. «Nos han robado el cajón de la caja registradora y el ordenador, y no les ha dado tiempo a más porque los vecinos nos han alertado», se lamentaba ayer Josefina Merino, madre del propietario del local. «No es que se hayan llevado mucho; es más la sensación de impotencia y la posibilidad de que puedan volver a hacerlo otro día», señaló.

La alerta que dieron dos vecinas de esa zona, hacia las cinco y media de la madrugada, impidió que los intrusos causaran más daños, aunque para entonces los destrozos ya superaban muy ampliamente la cantidad de efectivo sustraído. Con las prisas también dejaron tras de sí algunos restos de sangre, probablemente consecuencia de alguna herida sufrida al romper los cristales de las ventanas.

Merino se quejaba de que la Policía no había estimado necesario coger restos de sangre para analizarlas y tratar así de reunir pruebas para identificar a los delincuentes. «Estamos sufriendo una gran cantidad de robos en Sangonera y lamentablemente no tenemos protección. Tengo huellas y tengo sangre, pero han pasado de todo», criticó, para señalar seguidamente que otro vecino también sufrió un robo en su vivienda, situada a unos 200 metros del local. «La seguridad que tenemos aquí es que viene una patrulla cada no sé cuántos jueves».

El Rincón de Bartolo es el segundo local de la zona que ha sido asaltado en los últimos días. El bar Los Camioneros, situado a un kilómetro de distancia, también sufrió un robo esta semana. Estos sucesos, sumados a la agresión sufrida en Sangonera la Seca por los moradores de un chalé que fue asaltado mientras dormían, han provocado que los vecinos de la localidad ya no descansen tranquilos. Es por ello que, ayer por la tarde, miembros de la Asociación de Comercios de Sangonera la Verde se reunieron con el alcalde pedáneo, Juan Jiménez Torres, para transmitirle su inquietud y pedir que se adopten medidas para reforzar la seguridad.