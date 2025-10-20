Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia El incendio de un camión en Alcantarilla también ha provocado atascos

El lunes arranca con importantes problemas en la circulación en las autovías que pasan por la ciudad de Murcia y el tráfico presenta retenciones kilométricas. Es el caso de la autovía A-7, que cuenta con un atasco que se extiende entre los kilómetros 563 y 570 en sentido Almería. La situación es mejor en sentido Alicante, pero también se acumulan un par de kilómetros de atascos.

El incendio de un camión en la autovía A-7, a la altura de Alcantarilla, también ha complicado la circulación por esta carretera y hay unos cuatro kilómetros de atascos. La presencia del camión incendiado ha obligado a cerrar el carril derecho. No se han producido heridos, según informa el 112.

En la A-30, a la altura de Murcia, hay dos kilómetros de retención en sentido Cartagena y cerca de seis en sentido Alicante. En la misma vía, a la altura de Molina de Segura, también hay tres kilómetros de retenciones.