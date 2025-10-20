La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El enlace de la autovía A-30 con la A-7, este lunes. DGT

Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia

El incendio de un camión en Alcantarilla también ha provocado atascos

S. C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:50

Comenta

El lunes arranca con importantes problemas en la circulación en las autovías que pasan por la ciudad de Murcia y el tráfico presenta retenciones kilométricas. Es el caso de la autovía A-7, que cuenta con un atasco que se extiende entre los kilómetros 563 y 570 en sentido Almería. La situación es mejor en sentido Alicante, pero también se acumulan un par de kilómetros de atascos.

El incendio de un camión en la autovía A-7, a la altura de Alcantarilla, también ha complicado la circulación por esta carretera y hay unos cuatro kilómetros de atascos. La presencia del camión incendiado ha obligado a cerrar el carril derecho. No se han producido heridos, según informa el 112.

En la A-30, a la altura de Murcia, hay dos kilómetros de retención en sentido Cartagena y cerca de seis en sentido Alicante. En la misma vía, a la altura de Molina de Segura, también hay tres kilómetros de retenciones.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  3. 3

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  4. 4

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  5. 5

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  8. 8

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  9. 9 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia

Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia