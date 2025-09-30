La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La autovía A-7, este martes, a la altura de Murcia. DGT

Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia

El tráfico presenta importantes atascos en la mañana de este martes

S. C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:11

La mañana de este martes no está dejando precipitaciones en la Región, pero sí importantes atascos en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia. Las lluvias de las últimas horas parece que han animado aún a más gente a coger sus vehículos y se nota en el estado del tráfico.

De hecho, en la autovía A-30 la retención se extiende entre los kilómetros 140 y 146 en sentido Cartagena. Además, en sentido Albacete, también hay un importante atasco entre los kilómetros 145 y 140.

Las retenciones también se extienden a la A-7 en sentido Alicante entre los kilómetros 575, Javalí Nuevo, y el 570 coincidiendo con la salida hacia la A-30 en Murcia y el nudo de Espinardo. Además, en esta zona la situación del tráfico se complica por un motorista herido en un accidente.

