Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia El tráfico presenta importantes atascos en la mañana de este miércoles

S. C. Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Los habituales problemas en el tráfico del entorno de la ciudad de Murcia en los días laborables están siendo todavía más notables en los últimos días y este miércoles la circulación cuenta con kilométricas retenciones, especialmente en la autovía A-30 a la altura de la capital.

De hecho, en la mencionada A-30, en sentido Albacete, el atasco se extiende entre los kilómetros 146 y 144 y entre el 141 y el 131, coincidiendo con el enlace con la A-7 en el conocido como nudo de Espinardo. En sentido Cartagena la situación es similar y las retenciones se encuentran entre los kilómetros 135 y 137 y entre el 140 y el 146.

Igualmente en la autovía A-30, a la altura de Molina de Segura, hay retenciones y tráfico lento entre los kilómetros 126 y 131.