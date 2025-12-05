Respaldo a la atención letrada directa y presencial en las prisiones El presidente de la Abogacía Española elogia en Murcia el compromiso de estos profesionales para la protección de los derechos de los internos

LA VERDAD Murcia Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:15

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, junto a la decana de Icamur, Maravillas Hernández, reclamaron ayer en la inauguración de las XXVII Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Murcia que la atención letrada a las personas privadas de libertad se mantenga de forma directa y presencial.

«La presencialidad es indispensable. Los nuevos mecanismos y la tecnología, como las videoconferencias, sirven para abreviar y facilitar trámites menores entre los presos y sus abogados, pero de ningún modo pueden sustituir vuestros desplazamientos a las prisiones y el contacto físico con vuestros clientes», afirmó el presidente de la Abogacía. González elogió el compromiso de los abogados que, con su presencia en los centros de internamiento, garantizan la protección de los derechos de las personas presas. «Con vuestros desplazamientos a los centros de internamiento sois garantía de la integridad de esos derechos», afirmó.

También reiteraron ambos, presidente y decana, la necesidad de la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (Soajp) en todos los centros penitenciarios, de la intervención preceptiva letrada ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el reconocimiento del derecho de todas las personas privadas de libertad al asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en vía administrativa y ante la jurisdicción penitenciaria.

