La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades y profesionales, ayer, en la inauguración de las jornadas. LV

Respaldo a la atención letrada directa y presencial en las prisiones

El presidente de la Abogacía Española elogia en Murcia el compromiso de estos profesionales para la protección de los derechos de los internos

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, junto a la decana de Icamur, Maravillas Hernández, reclamaron ayer en la inauguración de las XXVII Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Murcia que la atención letrada a las personas privadas de libertad se mantenga de forma directa y presencial.

«La presencialidad es indispensable. Los nuevos mecanismos y la tecnología, como las videoconferencias, sirven para abreviar y facilitar trámites menores entre los presos y sus abogados, pero de ningún modo pueden sustituir vuestros desplazamientos a las prisiones y el contacto físico con vuestros clientes», afirmó el presidente de la Abogacía. González elogió el compromiso de los abogados que, con su presencia en los centros de internamiento, garantizan la protección de los derechos de las personas presas. «Con vuestros desplazamientos a los centros de internamiento sois garantía de la integridad de esos derechos», afirmó.

También reiteraron ambos, presidente y decana, la necesidad de la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (Soajp) en todos los centros penitenciarios, de la intervención preceptiva letrada ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el reconocimiento del derecho de todas las personas privadas de libertad al asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en vía administrativa y ante la jurisdicción penitenciaria.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  9. 9

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  10. 10 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Respaldo a la atención letrada directa y presencial en las prisiones

Respaldo a la atención letrada directa y presencial en las prisiones