El Reina Sofía y el Morales avanzan en su unidad coordinada de investigación

Los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía siguen avanzando en la unión de sus recursos de investigación con la creación de una Unidad Coordinada Conjunta. Su puesta en marcha en 2026 permitirá garantizar una planificación, ejecución y finalización más eficiente de los ensayos clínicos en ambas áreas de Salud.

El Día Mundial de la Investigación en Cáncer se celebra cada 24 de septiembre, fecha que coincide con el nacimiento del doctor Severo Ochoa. La apuesta por nuevos tratamientos y terapias frente al cáncer liderada por el SMS se refuerza con este proyecto estratégico El Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) impulsan a través del proyecto 'Sinergia en Salud' la creación de la 'Unidad Coordinada de Investigación de los hospitales Morales Meseguer (área de Salud VI) y Reina Sofía de Murcia (área de Salud VII) con el fin de garantizar una planificación, ejecución y finalización más eficiente de los ensayos clínicos en ambas áreas. Su puesta en marcha durante 2026 permitirá optimizar recursos y coordinar la investigación entre ambas áreas de Salud. La FFIS solicitó y resultó ganadora de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, que va a ejecutar el SMS, que supone una inversión de 2,5 millones de euros.