La Región de Murcia registró en 2024 siete fallecidos por incendios en el hogar Hubo un fallecido más que en 2023

La Región de Murcia registró un índice de 4,46 fallecidos en viviendas por millón de habitantes en 2024, con un total de siete víctimas mortales, cuatro de ellas hombres y tres mujeres, según el informe 'Víctimas de Incendios y Explosiones en España 2024', presentado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

El estudio apunta a que el mes más trágico fue mayo, con cuatro fallecidos; y el día de la semana, el jueves, también con cuatro víctimas. Las franjas horarias más afectadas fueron entre las 00.00 y las 4.00 y entre las 12.00 y las 16.00 horas, con tres fallecidos cada una.

Cinco de las víctimas tenían más de 80 años, según señala el informe, que precisa que estos datos deben valorarse «con extrema cautela», puesto que «un mínimo cambio en el número de fallecidos puede alterar de modo sustancial las tasas poblaciones y posición entre las comunidades».

En los últimos ejercicios, 2022 fue el año con mayor número de fallecidos por incendios en la Región, con un total de 8, seguido de 2024 (7); 2023 (6); 2021 (5) y 2020 (3).

Datos nacionales

El número de personas que perdieron la vida por incendios o explosiones en España en 2024 se situó en 234, un 6% menos respecto al año anterior.

No obstante, pese al descenso en el número de víctimas mortales, el total de incendios volvió a aumentar en 2024, con un total de 133.417 siniestros un 1,3% más que los 131.599 de 2023, de los que 30.824 tuvieron lugar dentro de edificios y, de estos, 19.411 se produjeron en viviendas.

En este contexto, el informe también advierte de que los mayores de 64 años vuelven a ser el grupo más vulnerable, acumulando el 45,9% de los fallecidos, la mayoría en el hogar.

Además, se mantiene la brecha por sexo, con los hombres representando el 67% de las víctimas frente al 33% de las mujeres.

De los 234 fallecidos en 2024, 172 perdieron la vida en viviendas, uno menos que en 2023, lo que representa el 74% del total. En este sentido, el salón continúa siendo el espacio más peligroso, con un 35,5% de los fallecimientos, seguido de la cocina (27,3%) y del dormitorio (25,5%).

El informe también refleja que el porcentaje de víctimas mortales en viviendas de edificios plurifamiliares superó en más de 15 puntos a las registradas en unifamiliares, con un 57,6% frente al 42,4%.

Muchos de los siniestros en unifamiliares se producen en municipios pequeños, en casas antiguas, donde las características de estas edificaciones, como el uso de materiales combustibles en su propia construcción, instalaciones obsoletas o falta de sistemas de seguridad, entre otros, dificultan la actuación frente a estos siniestros.

Por planta, los peores datos se registraron en la primera --teniendo en cuenta que así se denomina en el informe a la planta baja-- con un (36,6%), seguido de la segunda (18%) y, en tercer lugar, de la cuarta (7%).

La mayoría de los fallecimientos en el hogar se produjeron en la franja nocturna, entre las 20.00 y las 8.00, con 85 víctimas, frente a las 78 durante el día, de 8.00 a 20.00.

El jueves se convirtió en el día más trágico, con 41 fallecidos, y los meses más fríos, diciembre y febrero, los más críticos, con 31 y 22 fallecidos respectivamente.

Además, el informe revela que el riesgo de morir en un incendio fue casi cinco veces mayor entre quienes vivían solos que entre quienes compartían su vivienda, subrayando la vulnerabilidad de este grupo.