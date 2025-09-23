La Región de Murcia rebaja el déficit un 24% en el primer semestre de 2025 El Gobierno regional logra una reducción de 179 millones

La Región de Murcia logró en el primer semestre de 2025 una reducción del déficit del 24%, situándolo en 568 millones de euros, frente a los 747 del mismo periodo de 2024.

Al respecto, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, señaló que «el compromiso de este Gobierno es claro: gestionar con responsabilidad los recursos públicos de todos los murcianos, garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales y avanzar en una senda de estabilidad presupuestaria». También explicó que «el Ejecutivo autonómico ha conseguido este avance manteniendo una política de moderación fiscal que alivia la carga a las familias y empresas de la Región, sin recurrir, como Pedro Sánchez, a subidas masivas de impuestos».

Marín destacó que«este Gobierno ha demostrado que es posible reducir el déficit protegiendo la sanidad, la educación y las políticas sociales, y reforzando, al mismo tiempo, la confianza de los inversores y de la Unión Europea». Asimismo, recordó que la Región de Murcia «sigue siendo la comunidad autónoma más castigada por el actual sistema de financiación autonómica».

Actualmente, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada, señalaron desde la Consejería. «Si este sistema de financiación nos proporcionase los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada tendríamos que recibir 1.675 millones de euros más», apuntó Luis Alberto Marín.

Según manifestó, «con esos 1.675 millones de euros, la Región de Murcia podría tener 335 centros de salud más, construir 11 hospitales, 370 colegios de educación Primaria, 167 residencias de mayores y 304 institutos de educación Secundaria o ampliar las infraestructuras de transporte con otros 167 kilómetros de autovía».

«Eso significa que con menos recursos que el resto somos capaces de hacer más y mejor. Estos datos demuestran que la Región de Murcia gestiona con eficacia, pero también evidencian la urgencia de que el Gobierno de España aborde una reforma de la financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los españoles», defendió el consejero.

En este sentido, Marín recordó, además, que el actual sistema de financiación autonómica «es el responsable directo del 95,5% de la deuda de la Región de Murcia. La única solución al problema estructural de la deuda es abordar la reforma del modelo de financiación de una manera seria, con plazos, y con una verdadera participación de todas las comunidades autónomas».

«El esfuerzo de los murcianos y la gestión responsable del Gobierno regional son la mejor garantía de futuro. Seguiremos trabajando para que nuestra Región avance con paso firme hacia el crecimiento y la creación de empleo», concluyó Marín.