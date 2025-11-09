La Región de Murcia pide más agentes para reforzar el sistema VioGén

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha reclamado en una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, refuerzos ... para el seguimiento de los casos activos de violencia de género en la Región de Murcia.

En la misiva, remitida el pasado viernes, la responsable regional de Política Social, traslada al titular de Interior «la inquietud que compartimos con numerosos responsables autonómicos» respecto a la «insuficiencia de recursos humanos destinados al seguimiento de casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VioGén2)», el nuevo método de trabajo policial y de seguimiento de los casos que implantó en enero el Gobierno nacional con el fin de actualizar y perfeccionar el anterior, que empezó a funcionar en 2007 y que incluye entre otras cosas, la gestión del servicio Cometa de pulseras antimaltrato.

Ruiz subraya que la actualización tecnológica que aporta esta renovación del sistema VioGén «resulta insuficiente, ya que la realidad operativa en los territorios evidencia una preocupante falta de personal especializado, lo que compromete la eficacia de las medidas de protección y seguimiento de las víctimas».

Distribución territorial

Por ello, solicita formalmente al Ministerio que remita a la Comunidad información detallada sobre el número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil dedicados específicamente a labores de seguimiento, protección y control de las mujeres registradas en el sistema VioGén2 a nivel nacional y su distribución territorial, así como «la ratio actual de agentes asignados al seguimiento de casos activos en relación con el número total de mujeres registradas en el sistema».

Por último, la consejera reclama al Ministerio información sobre los criterios de asignación y los protocolos de actuación «para garantizar una protección efectiva y sostenida en el tiempo».

Ruiz señala que «el Gobierno de la Región de Murcia trabaja constantemente en el refuerzo de los recursos autonómicos para complementar las actuaciones del Estado» y reclama mayor esfuerzo estatal. «Es imprescindible que el Ministerio del Interior garantice mediante un compromiso firme los recursos necesarios para asegurar un despliegue efectivo del sistema», afirma.

El Gobierno de la Región destaca que para que VioGén2 cumpla sus objetivos y redunde en el «refuerzo de la seguridad y la protección de las mujeres», el Gobierno de España debe asegurarse de que su implantación «va más allá de un desarrollo tecnológico e implica un compromiso de inversión», tanto en materia de personal como de formación.

La petición va en línea con las críticas vertidas en las últimas semanas desde otras autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía y Galicia, que han denunciado fallos en el sistema y la necesidad de más efectivos en sus territorios.

En la Región de Murcia hay 5.867 casos activos de víctimas de violencia de género registrados en el sistema VioGén, de los que 62 están considerados de riesgo alto y uno cuenta con riesgo extremo. Los datos de Interior también señalan que hay 3.212 casos de mujeres víctimas de violencia machista que tienen menores a su cargo en la Comunidad, y que 822 de ellos presentan «especial relevancia».

En lo que va de año, 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el país, dos de ellas en la Región de Murcia.