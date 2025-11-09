La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Conchita Ruiz. LV

La Región de Murcia pide más agentes para reforzar el sistema VioGén

La consejera de Política Social señala en una carta dirigida a Interior que la actualización tecnológica en la lucha contra la violencia de género es «insuficiente»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha reclamado en una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, refuerzos ... para el seguimiento de los casos activos de violencia de género en la Región de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

