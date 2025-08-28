La Región de Murcia es la comunidad en la que más subieron las compraventas de vivienda en junio El precio de las casas registra una subida interanual del 14,5%, tercera mayor tasa por autonomías, hasta los 1.215 euros por metro cuadrado

Una mujer revisa anuncios de venta de viviendas en una inmobiliaria.

Jueves, 28 de agosto 2025

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia ha aumentado en junio un 18,9% por ciento respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa el mayor incremento del país, según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

En concreto, en la Región, la cifra de compraventas en el sexto mes del año se ha situado en 2.807.

Por su parte, el precio de la vivienda en la comunidad ha registrado una subida interanual del 14,5%, tercera mayor tasa por autonomías, hasta los 1.215 euros por metro cuadrado.

Los datos, por otra parte, dan cuenta de que la Región ocupa la octava posición en lo que respecta al aumento de la superficie media de las viviendas, que ha sido del 1,7%, hasta alcanzar los 111 metros cuadrados.

Préstamos hipotecarios

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de un inmueble en Murcia también han subido en junio un 18,5%, por encima la media nacional (16,6%), hasta los 1.060, lo que la coloca como la novena comunidad autónoma con mayor volumen.

El importe medio de los préstamos concedidos para comprar una vivienda ha sido en junio de 115.137 euros, lo que supone un incremento de la cuantía de un 14,9% con respecto al mismo mes de 2024.

Constitución de sociedades

Además, el informe señala que en la Región de Murcia se constituyeron en junio 287 sociedades, un 31,7% más que hace un año, segundo mayor ascenso por comunidades autónomas.

El capital medio de dichas sociedades es de 21.950 euros, según los datos aportados por el Consejo General de Notariado.