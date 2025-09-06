La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir

La Región afronta este septiembre uno de los mayores atascos de su historia en el acceso al examen práctico de conducir. Según los últimos datos ... a fecha del 1 de septiembre recopilados por la Asociación Regional de Autoescuelas (Aramur), hay 15.770 alumnos que aprobaron el examen teórico en la bolsa de espera para poder examinarse del permiso B, motos y vehículos pesados. El grueso del colapso se concentra en Murcia con 7.346, Cartagena 3.955 y Lorca con 2.407 alumnos que se encuentran en modo espera.

Se trata de un máximo histórico que agrava un problema que el sector arrastra desde hace meses y que ya denunciaban las autoescuelas independientes en primavera, cuando organizaron protestas frente a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia. Entonces eran 14.500 los aspirantes atrapados en el cuello de botella. Hoy son 1.200 más, pese a que han pasado solo cinco meses.

Lista de espera para el examen práctico del carnet de conducir tipo B, moto y vehículos pesados Región de Murcia, a 1 de septiembre Jumilla Yecla 686 446 Murcia Caravaca 7.346 930 Lorca 2.407 Total 15.770 Cartagena 3.955

Un volumen que desborda por completo la capacidad de los 29 examinadores activos en toda la Región, cada uno con una media de 12 pruebas diarias. La directora de La Luz Autoescuela, Iliana López, explica que el inicio del curso ha devuelto a las aulas el mismo panorama que dejó julio. «La situación no ha mejorado nada. Hemos empezado con tres examinadores aquí porque parte de la plantilla está de vacaciones. Es muy capacidad de examen. De hecho, yo voy a examinar a dos personas y así estamos prácticamente todos los compañeros», lamenta.

El colapso se traduce en listas de espera que alcanzan hasta cuatro meses, con alumnos con el exámen teórico aprobado y que aguardan para empezar las prácticas. «Yo en el mes de julio examiné a seis alumnos nada más. Esa fue la capacidad que tuve la última semana. Cuando tienes 30 alumnos preparados y solo puedes presentar de dos en dos al mes, es imposible que la rueda avance», añade la directora.

El problema no es solo académico, también económico, ya que muchas autoescuelas se ven obligadas a reducir clases prácticas porque los alumnos no quieren seguir pagando si no hay perspectivas de examen.

Un sistema sin sustituciones

El origen del bloqueo está en la falta de examinadores y en la ausencia de mecanismos para suplir bajas o vacaciones. «Una baja por enfermedad o por maternidad no se repone. Si un examinador se levanta con gastroenteritis y se pasa cinco días en casa, son cinco días por 12 pruebas perdidas. No tenemos una bolsa de interinos a nivel provincial de la que tirar en estos casos», denuncia López.

Enrique Lorca, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur), subraya que la cifra récord de 15.770 personas en bolsa pendientes de sacarse el práctico, «el máximo histórico que yo recuerde», también se explica por un mes que tradicionalmente es complicado tras las vacaciones, ya que cada verano parte de la plantilla de examinadores toma vacaciones y no existe un sistema ágil de sustituciones, por lo que se reducen drásticamente la capacidad de pruebas, mientras las autoescuelas siguen presentando aspirantes al examen teórico, que no sufre restricciones. «Durante el verano se produce un incremento de exámenes teóricos con una disminución de los prácticos. Por eso arrancamos el mes de septiembre con una bolsa desbordada», resume Lorca.

En septiembre se han incorporado 100 nuevos examinadores a nivel nacional, de los que solo dos han llegado a la Región. Una cifra insuficiente, a juicio de los profesionales. «Esos dos corresponden a la oferta de empleo público del año pasado. Para 2025 ya se ha convocado otra tanda de 100, pero aún no están incorporados», señala el presidente de Aramur.

Movilizaciones a la vista

Ante el escenario de bloqueo, las autoescuelas independientes han comenzado a colgar carteles anunciando nuevas concentraciones en Murcia. «No nos queda otra que volver a salir a la calle a pedir más personal», afirma López.

La asociación regional, en cambio, prefiere esperar a ver cómo evolucionan las medidas de la DGT antes de sumarse a protestas. «Estamos en contacto permanente con la Jefatura y con la Dirección General de Tráfico. Queremos dar un plazo razonable a la incorporación de nuevos examinadores. Si después vemos que no hay cambios, tomaremos decisiones en asamblea. No obstante, entendemos las movilizaciones de otros compañeros», explica Lorca.

«Tuve que dejar un trabajo porque necesitaba el coche y no me examinaban»

El retraso en la obtención del carné de conducir no es un simple problema académico. Para miles de jóvenes de la Región, es una herramienta básica para acceder a un empleo, opositar o poder desplazarse a sus centros de estudio. El bloqueo prolonga la dependencia de los padres, aumenta los gastos familiares y en algunos casos condiciona directamente la posibilidad de aceptar o rechazar un trabajo.

María López, de 20 años y alumna de La Luz Autoescuela, en la pedanía murcian de Santo Ángel, está en el último caso. Estuvo atrapada en la bolsa de espera para obtener el carné de conducir en Murcia. Aprobó el examen teórico en enero y comenzó sus clases prácticas a finales de marzo, pero no pudo presentarse a la prueba práctica hasta el 20 de julio y en esa primera convocatoria suspendió.

«Estuve cuatro meses esperando para poder examinarme, dando clases prácticas todo ese tiempo, cuenta María. La espera no solo retrasó su carnet, sino que tuvo consecuencias en su vida laboral. «Estaba trabajando en un restaurante de comida rápida con horarios muy complicados, algunas veces salía a las cinco de la mañana, y necesitaba el coche para regresar a mi casa. Tuve que dejar el trabajo porque dependía de mis padres. No podía pedirles que vinieran a por mi a esas horas de la madrugada», explica.

María tiene una nueva fecha para examinarse y ahora se encuentra dando clases en la autoescuela para poder salir del atasco en el que permenece ya varios meses.