María durante una clase práctica en La Luz Autoecuela de Santo Ángel (Murcia) esta semana. Kiko Asunción / AGM

La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir

El atasco supera ya los niveles de antes del verano, cuando eran 14.500 los aspirantes en la prueba práctica

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:10

La Región afronta este septiembre uno de los mayores atascos de su historia en el acceso al examen práctico de conducir. Según los últimos datos ... a fecha del 1 de septiembre recopilados por la Asociación Regional de Autoescuelas (Aramur), hay 15.770 alumnos que aprobaron el examen teórico en la bolsa de espera para poder examinarse del permiso B, motos y vehículos pesados. El grueso del colapso se concentra en Murcia con 7.346, Cartagena 3.955 y Lorca con 2.407 alumnos que se encuentran en modo espera.

