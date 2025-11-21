La Región exhibe su liderazgo como destino de turismo azul en el congreso 'Sun&Blue' de Almería Esta modalidad combina playa, actividades náuticas, naturaleza, cultura, gastronomía y actividades que se pueden realizar en la Costa Cálida todo el año

La Región de Murcia presentó en el Congreso Internacional de Turismo y Economía Azul 'Sun&Blue', celebrado en Almería, su liderazgo como destino turístico innovador, más allá del tradicional sol y playa, que integra actividades náuticas, naturaleza, cultura, gastronomía, sostenibilidad y digitalización en una propuesta turística que se puede disfrutar durante los 365 días del año en la Costa Cálida.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), participó en este encuentro, que reunió los días 19 y 20 de noviembre a más de 1.000 profesionales de las administraciones públicas, empresas, universidades, instituciones científicas y organismos internacionales vinculados al medio marino y litoral, en el que se abordaron los retos y oportunidades de los destinos costeros desde una perspectiva de gestión integral.

El Itrem intervino en la mesa redonda 'Inversión pública y transformación del turismo azul', en la que se expuso como ejemplo de buenas prácticas la ejecución de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Turismo Azul Costa Cálida'. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y está cofinanciado con fondos europeos 'Next Generation', tiene como objetivo evolucionar desde un modelo de sol y playa tradicional hacia un turismo más sostenible, experiencial y desestacionalizado.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se está desarrollando en colaboración con los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águila, así como con el sector empresarial, con el objetivo de consolidar un enfoque coordinado entre administraciones locales y regionales, según informaron desde la Consejería.

Actuaciones de Turismo Azul Costa Cálida

El proyecto contempla el desarrollo de una oferta integral de experiencias turísticas ligadas al mar, entre las que destacan la creación de 17 playas deportivas, una red de itinerarios marinos guiados por biólogos en el Mar Menor (en colaboración con la Asociación Hippocampus), rutas ecoturísticas de kayak, paddle surf y snorkel en el Mediterráneo y una guía de buceo en 3D con siete puntos de inmersión, entre los que destacan las reservas marinas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

También se impulsan travesías de natación en aguas abiertas y un catálogo de enclaves náuticos idóneos para la práctica de deportes como windsurf, kitesurf, wingfoil o surf. De forma complementaria, la actuación incluye itinerarios terrestres que amplían la red de senderos azules, conectando rutas gastronómicas y culturales con restaurantes distinguidos en las guías Michelin y Repsol que cuentan con el sello '1.001 Sabores Región de Murcia', así como con alojamientos abiertos todo el año.

En el ámbito tecnológico, se desarrollará una plataforma digital que centralizará toda la oferta de turismo azul: actividades, playas, senderos y experiencias, además de incorporar sensores inteligentes en puntos estratégicos como la ruta cicloturista EuroVelo 8 o las playas deportivas, con el fin de mejorar la gestión y la experiencia del visitante. Asimismo, se pondrán a disposición de las empresas náuticas herramientas digitales que faciliten la comercialización 'online' de sus productos y actividades, para favorecer su visibilidad y comercialización.