Regantes y gobiernos aprietan a la CHS para convocar a la Junta de Gobierno

Los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, junto con ayuntamientos y los regantes del Trasvase Tajo-Segura y los tradicionales, llevan esperando cuatro meses una respuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura ante la petición de convocar una Junta de Gobierno extraordinaria del organismo de cuenca. Dos peticiones realizadas a través de sendos comunicados a la CHS todavía no han conseguido que se convoque este órgano de gestión, que tanto gobiernos como regantes esperan para poder debatir con el presidente Mario Urrea y su equipo cómo se afrontará el futuro escenario de recorte de aguas al Trasvase, reducción del uso de las aguas subterráneas y un déficit hídrico en la cuenca de 400 hectómetros cúbicos.

La Junta de Gobierno, señalan, debe convocarse cada trimestre según lo establecido por ley. Preguntada por esta cuestión, la CHS no ofreció respuesta ayer a esta Redacción. Los solicitantes piden ser informados sobre las medidas que se tomarán respecto a los efectos de los nuevos caudales ecológicos en el Tajo. En la última carta remitida a Urrea se señala que la «situación actual es de una gravedad sin precedentes en toda la historia de la Confederación», y esto exige «obligadamente una reunión urgente, extraordinaria y monográfica».