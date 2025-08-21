Reforzarán la prevención de incendios en montes de Mazarrón, Totana y Lorca
La actuación incluye infraestructuras de vigilancia, tratamientos selvícolas y la mejora de caminos forestales
LA VERDAD
Jueves, 21 de agosto 2025, 22:27
La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor pone en marcha el proyecto 'Actuaciones de fomento de resiliencia y mejora de caminos en masas forestales de los términos municipales de Totana, Lorca y Mazarrón', con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y mejorar la respuesta ante emergencias en áreas naturales de alto valor ecológico.
La iniciativa se centra tanto en las pedanías altas de Lorca, incluyendo Avilés, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos, así como en diversas sierras de Totana y Mazarrón. Su ejecución incluye crear un nuevo punto de vigilancia en el monte 73 Sierra de Pedro Ponce y Ciller (Lorca), fundamental para la detección temprana de incendios; y construir un muro de contención en la Sierra del Algarrobo (Mazarrón) que estabilizará un deslizamiento que afectaba a un camino principal.
Además, se realizarán tratamientos selvícolas en 25 hectáreas de los montes Los Abadíes (Lorca) y Sierra y Llano de las Cabras (Totana) con clareos y podas para reducir la acumulación de combustible forestal. También se van a realizar mejoras en 40 kilómetros de pistas forestales con actuaciones de refino y compactación, drenajes y tramos hormigonados, así como con la construcción de apartaderos para garantizar un acceso seguro y mejorar la maniobrabilidad de los equipos de extinción.
El consejero del ramo, Juan María Vázquez, subrayó que «la inversión, cercana a 1,2 millones de euros, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), no solo incrementa la seguridad frente a emergencias, sino que moderniza la infraestructura forestal». El proyecto, que estará finalizado antes de concluir el presente año.
