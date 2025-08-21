La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desprendimientos en el camino Picarios Tercia, en Totana. CARM

Reforzarán la prevención de incendios en montes de Mazarrón, Totana y Lorca

La actuación incluye infraestructuras de vigilancia, tratamientos selvícolas y la mejora de caminos forestales

LA VERDAD

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:27

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor pone en marcha el proyecto 'Actuaciones de fomento de resiliencia y mejora de caminos en masas forestales de los términos municipales de Totana, Lorca y Mazarrón', con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y mejorar la respuesta ante emergencias en áreas naturales de alto valor ecológico.

La iniciativa se centra tanto en las pedanías altas de Lorca, incluyendo Avilés, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos, así como en diversas sierras de Totana y Mazarrón. Su ejecución incluye crear un nuevo punto de vigilancia en el monte 73 Sierra de Pedro Ponce y Ciller (Lorca), fundamental para la detección temprana de incendios; y construir un muro de contención en la Sierra del Algarrobo (Mazarrón) que estabilizará un deslizamiento que afectaba a un camino principal.

Además, se realizarán tratamientos selvícolas en 25 hectáreas de los montes Los Abadíes (Lorca) y Sierra y Llano de las Cabras (Totana) con clareos y podas para reducir la acumulación de combustible forestal. También se van a realizar mejoras en 40 kilómetros de pistas forestales con actuaciones de refino y compactación, drenajes y tramos hormigonados, así como con la construcción de apartaderos para garantizar un acceso seguro y mejorar la maniobrabilidad de los equipos de extinción.

El consejero del ramo, Juan María Vázquez, subrayó que «la inversión, cercana a 1,2 millones de euros, financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), no solo incrementa la seguridad frente a emergencias, sino que moderniza la infraestructura forestal». El proyecto, que estará finalizado antes de concluir el presente año.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  2. 2

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  5. 5

    Iban Markitz: «Asier Goiria es un espectáculo; es un referente y un escudo para mí»
  6. 6 La curiosa estrategia de un centro de salud de Murcia para distraer a los niños en las consultas: «Qué maravilla»
  7. 7 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  8. 8

    Las obras del Espalmador, en Cartagena, avanzan con el soterramiento de las tuberías y el cableado
  9. 9 Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Reforzarán la prevención de incendios en montes de Mazarrón, Totana y Lorca

Reforzarán la prevención de incendios en montes de Mazarrón, Totana y Lorca