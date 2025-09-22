Los recortes de agua al regadío del Segura se mantendrán hasta final de año

Alberto Sánchez Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

La cuenca del Segura cerrará este mes un año hidrológico marcado por las restricciones al regadío que depende de los recursos propios de la demarcación y por la supervivencia de las reservas en los pantanos gracias a las lluvias de primavera. De cara al próximo ciclo, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura se reunió este lunes para aprobar el volumen de agua que se empleará para el riego y el abastecimiento a la población: 268 hectómetros cúbicos.

Hace un año, la sequía y la caída, en consecuencia, del agua almacenada en los embalses obligó a la CHS a requerir a los regantes que no llevaran a cabo los cultivos de invierno. Para esta campaña que se avecina, los agricultores que dependen solo del agua del Segura contarán con un recorte medio del 27% respecto a la cantidad normal que reciben, sin advertencia por el momento del organismo de cuenca. En concreto, los regantes tradicionales de los ríos Segura, Mundo y Quípar tendrán un 22,5% menos de agua y los no tradicionales un 33,5%.

Las restricciones, acordadas por unanimidad en la Comisión, estarán vigentes hasta final de año, es decir, durante el trimestre octubre-diciembre. La CHS, a través de un comunicado, informó que al final de dicho periodo se revisarán las limitaciones «si la evolución hidrológica no se ajustase a las predicciones realizadas». Añadió que el abastecimiento urbano no sufrirá mermas en los volúmenes asignados.

Recursos propios

Los embalses de la cuenca almacenan a día de hoy, sin contar con los recursos del Trasvase Tajo-Segura y el agua desalada, 77 hectómetros, 32 más que hace un año. «Durante el ejercicio 2024/2025, los consumos acumulados a fecha 11 de septiembre de 2025 han sido de 285 hm³, 63 hm³ inferior con respecto al mismo periodo del año hidrológico anterior, y superiores en unos 42 hm³ al objetivo de consumo para este año hidrológico fijado en la Comisión de Desembalse en marzo de 2025», explicó el organismo de cuenca.

La CHS destacó que durante este último ciclo hidrológico, los regantes han cumplido con las restricciones vigentes, lo que ha permitido sobrellevar mejor la gestión de los recursos propios. Eso, y también que el régimen de precipitaciones en la cuenca sitúan este año hidrológico que está a punto de terminar como el quinto más húmedo de los últimos diez. Sin embargo, el sistema que mide la escasez de agua en la cuenca señala que esos recursos exclusivos del Segura están en prealerta «y muy próximos al escenario de alerta». Mientras, el subsistema del Trasvase está en normalidad tras los últimos envíos máximos que se han producido.