Reconocen al Morales por sus trasplantes de médula Profesionales de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del hospital universitario Morales Meseguer de Murcia. / carm Murcia, con casi 20.000 donantes inscritos en el registro, es la segunda región con mayor cifra LA VERDAD MURCIA Jueves, 19 julio 2018, 01:00

La unidad de trasplante de médula ósea del servicio de hematología y oncología médica del hospital Morales Meseguer de Murcia ha recibido por cuarta vez la acreditación europea JACIE (Joint Accreditation Commitee of European Society of Blood and Marrow Trasplantation), según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

Este reconocimiento se basa en estándares establecidos por la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea (EBMT), la Organización Nacional de Trasplantes y las sociedades españolas de Hematología y Hemoterapia y de Transfusión Sanguínea. Esta unidad ha conseguido este reconocimiento por cuarta vez, convirtiéndose en una de las primeras unidades europeas en obtenerlo tantas veces, tal y como remarcaron las fuentes.

En la Región hay casi 20.000 donantes de médula, situándose en segundo lugar en el registro de donantes de esta categoría. El programa de trasplantes de médula ósea de la Región comenzó en 1991.