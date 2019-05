Reacciones a los datos del paro del mes de abril en la Región Las formaciones políticas, los sindicatos y la patronal valoran las estadísticas de desempleo del mes de abril en la Comunidad LA VERDAD Murcia Lunes, 6 mayo 2019, 13:37

PP

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, subrayó que la Región de Murcia es la tercera comunidad en la que más descendió el desempleo en el mes de abril, sólo por detrás de Baleares y Cantabria, con 4.281 desempleados menos inscritos en las oficinas de empleo. López Miras también resaltó que «somos la cuarta comunidad en la que más se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social», con un aumento de 7.412 personas.

Otros de los datos que remarcó el presidente de la Comunidad es que «seis de cada diez personas que han salido del paro son mujeres» y que «aproximadamente 2.000 jóvenes encontraron también un puesto de trabajo». En su opinión, «aunque la tendencia es positiva, los datos nunca pueden ser satisfactorios mientras haya una sola persona que busque un puesto de trabajo y no lo encuentre».

La Comunidad también apunta que el paro de larga duración continúa reduciéndose en la Región a un ritmo más intenso que el del conjunto de la población. El paro de las personas en situación de desempleo prolongado cayó un 6,55 por ciento en el último año.

La vicesecretaria de Organización del PPRM, Adela Martínez-Cachá, afirmó que los datos del paro «corroboran que bajar impuestos y simplificar trámites son una palanca para generar puestos de trabajo». Destacó el descenso del 4,26% en el paro regional y el acercamiento al objetivo de los 620.000 ocupados «al que nos comprometimos», añadió. «Hemos creado 90.000 empleos en esta legislatura y nos situamos ya por debajo de los 100.000 parados», recalcó Martínez-Cachá.

En cuanto a afiliación a la Seguridad Social, Martínez-Cachá puso en valor que la Región presente el cuarto mayor aumento nacional, «7.412 afiliados más en la Región en el mes de abril, un 1,27 % de incremento, mientras que en España ha subido un 0,98%». «El descenso del paro en abril se ha producido en todos los sectores económicos, salvo en la construcción, en ambos sexos y en todos los grupos de edad», resaltó, para afirmar que «podemos decir que el desempleo ha descendido de forma generalizada».

Sin embargo, considera que «la continuidad de los socialistas en el Gobierno de España amenaza nuestra economía que ya muestra señales claras de enfriamiento». Al respecto, criticó la revisión a la baja del PIB que publicó el Gobierno central, tres décimas para 2020 (hasta el 1,9%) y para 2021 hasta el 1,8%, «según los datos que ha enviado a Bruselas en su Plan de Estabilidad».

«Los socialistas van a meter un hachazo a la economía de las familias con nuevas subidas de impuestos que han guardado en cajón para enviarla a Europa tras las elecciones», afirmó para recordar que «Sánchez va a subir el impuesto al diésel con el efecto negativo que tendrá para los autónomos, el sector del automóvil y del transporte». Martínez-Cachá contrapuso este pronóstico con el de la Región de Murcia donde «sigue creciendo la creación de empleo gracias a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de López Miras».

PSOE

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Guillamón, manifestó que «bajo el descenso mensual del paro en el mes de abril, propiciado por un sector servicios que constituye el 80% de los contratos firmados, persisten los permanentes problemas estructurales del empleo». Además, indicó que casi 40.000 desempleados de más de 45 años y cerca de 44.000 parados de larga duración no consiguen encontrar un empleo.

Antonio Guillamón expuso que solo se consiguió rebajar el desempleo en el último año en algo más de 4.400 personas en la Región, marcando un ritmo descendente en la tasa de paro interanual, que se sitúa por debajo de la media nacional; mientras que el número de contratos indefinidos bajó un 9% respecto al mes anterior. Es decir, «solo las campañas vacacionales consiguen suavizar unas cifras de paro que esconden un grave problema de fondo que el Gobierno regional del Partido Popular parece haberse empeñado en mantener».

El Grupo Parlamentario Socialista reiteró en varias ocasiones que es necesario abordar los problemas estructurales del mercado laboral que están condicionando el empleo. En esta legislatura -añadió el diputado regional- «el Gobierno regional del Partido Popular no ha desarrollado políticas eficaces que contribuyan eficazmente a la reducción del paro de larga duración, la alta rotación, el exceso de temporalidad y parcialidad o la brecha de género, entre otros factores».

El PSOE propuso planear mejor las políticas activas de empleo y los planes para la recolocación de los parados. Para ello, en opinión de Antonio Guillamón, es necesario «un mayor impulso desde el Gobierno regional para conseguir la incorporación de las personas desempleadas al entorno laboral con empleos de calidad, y para acabar con la inaceptable desigualdad social que sufren aquellos que no consiguen un puesto de trabajo».

CC OO

Comisiones Obreras destaca que la Región de Murcia está en el quinto lugar por la cola en las cifras de paro, y que el 62% de los desempleados son mujeres, una cifra que sigue siendo superior a la media nacional del 59%. También resaltan que la contratación temporal se incrementó un 1%, lo que la eleva al 92% de los contratos firmados. Los indefinidos fueron 7.067 y los temporales 85.824. Por ello, CC OO demanda acciones concretas en la mesa de la Estrategia por el Empleo de Calidad para que se cree en la Región de Murcia más empleo indefinido y de calidad.

La cifra más elevada entre sectores se encuentra en los servicios, con 64.871 personas, aunque también es en el que más descendió en el mes de abril (3.380 menos). El sindicato afirma que es «un sector feminizado en el que se ha producido el efecto de la semana santa«. Entre el colectivo de personas sin empleo anterior, CCOO destaca que más del 70% son mujeres, y casi la mitad de ellas tiene más de 44 años, »por lo que se incrementa su dificultad para el acceso al mercado de trabajo«.

Otra de las medidas que plantea el sindicato es apostar por una renta de subsistencia para las personas que no tienen ningún tipo de ayuda, hasta que encuentren un trabajo ya que son las más vulnerables, como los parados de larga duración. De las 100.499 personas en paro, solo un 25% cobra una prestación contributiva, el 75% o no cobra o cobra «una prestación que no le da para vivir y es irrisorio que tan solo 13 personas estén cobrando a través del programa de activación de empleo«, afirma el sindicato.