Raúl Sánchez publica su libro sobre cardiopatías congénitas

Juan F. Robles Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:36

El cirujano cardíaco infantil Raúl Sánchez, que se incorporó recientemente al equipo del servicio de Pediatría del Hospital Comarcal del Noroeste, ha publicado 'El libro rojo de las cardiopatías congénitas'. La obra fue presentada este miércoles, en un acto al que asistieron José Luis Pardo, jefe de Cirugía, y Juana Fernández, gerente del Área IV de Salud. Actuó el dúo de flauta travesera formado por Marcial Picó y Cristina García.

«Este libro responde a un vacío; es una publicación escrita para que pacientes, familiares y también sanitarios se adentren en el mundo de las cardiopatías congénitas. Siempre he pensado que, para un paciente, para un familiar, el entender bien lo que le está pasando es ya una terapia», explicó Raúl Sánchez. Y añadió: «Es un libro técnico, pero he añadido en cada capítulo un apartado con los verdaderos protagonistas, donde cuento historias reales con un mensaje». Prologa el libro Ángel Aroca, jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil y Cardiopatías Congénitas del Adulto en los hospitales La Paz y Gregorio Marañón.

