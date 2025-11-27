La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El delegado de Defensa, Gustavo Gutiérrez de Rubalcava, entrega un reconocimiento al exdecano del Colegio de Periodistas Arturo Andreu. Ros Caval / AGM

Más de quinientos murcianos se incorporan a las Fuerzas Armadas durante 2025

Los nuevos militares representan el 6% del total nacional, destaca el representante de la Administración militar en la Región durante el acto del Día de la Delegación de Defensa

Gregorio Mármol

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:05

Las Fuerzas Armadas españolas han reclutado a 519 personas originarias de la Región de Murcia durante este año, lo que representa el 6% de las ... incorporaciones totales de los tres ejércitos. Así lo destacó el delegado de Defensa, el capitán de navío Gustavo Gutiérrez de Rubalcava Sánchez-Ferragut, durante el acto institucional celebrado este jueves en Murcia para conmemorar el Día de la Delegación de Defensa en la Región. Este órgano territorial atiende y gestiona los servicios administrativos del Ministerio de Defensa en la Comunidad, con sedes en la capital, Cartagena, San Javier y Javalí Nuevo. En esos tres emplazamientos se distribuyen siete mil efectivos, entre unidades militares operativas, de apoyo logístico y de enseñanza.

