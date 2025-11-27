Más de quinientos murcianos se incorporan a las Fuerzas Armadas durante 2025

Las Fuerzas Armadas españolas han reclutado a 519 personas originarias de la Región de Murcia durante este año, lo que representa el 6% de las ... incorporaciones totales de los tres ejércitos. Así lo destacó el delegado de Defensa, el capitán de navío Gustavo Gutiérrez de Rubalcava Sánchez-Ferragut, durante el acto institucional celebrado este jueves en Murcia para conmemorar el Día de la Delegación de Defensa en la Región. Este órgano territorial atiende y gestiona los servicios administrativos del Ministerio de Defensa en la Comunidad, con sedes en la capital, Cartagena, San Javier y Javalí Nuevo. En esos tres emplazamientos se distribuyen siete mil efectivos, entre unidades militares operativas, de apoyo logístico y de enseñanza.

Gutiérrez de Rubalcava recordó, durante su alocución, que la Delegación regional fue creada en julio de 1995, por lo que cumple su trigésimo aniversario. Con motivo de esta efeméride tuvo palabras de agradecimiento y recuerdo a todos los militares y funcionarios que han prestado servicio en ella durante este tiempo.

Ros Caval / AGM

El acto, celebrado en el patio de armas del antiguo Cuartel de Artillería de Murcia, comenzó con la imposición de condecoraciones a personal destinado o adscrito a esa Delegación, así como a otros militares y policías nacionales que han sido recompensados por distintos méritos con medallas del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, así como de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. También entregaron títulos de nombramiento a nuevos reservistas voluntarios y de ascensos a otros reservistas. El almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda; el coronel jefe del Regimiento de Infantería número 5 de Paracaidistas, Enrique García del Castillo; y la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, junto con el delegado de Defensa, entregaron las recompensas. Además, el funcionario José Rosique Gómez recibió la distinción 'Palmera de Garay' en reconocimiento a su labor en la Administración militar y el ex decano del Colegio de Periodistas, Arturo Andreu, fue reconocido con el 'Cuartel de Garay' por su implicación en la divulgación de la cultura de defensa.

Ros Caval / AGM

Asimismo, fueron entregados los premios y obsequios a los alumnos ganador y finalistas de la fase provincial del certamen literario 'Carta a una militar española'. Se trata de un concurso a nivel nacional organizado por el Ministerio de Defensa y dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO, Bachillerato y F.P. de Grado Medio al que en la Región de Murcia se sumaron alumnos de diez centros educativos. Este año el tema del concurso fue «Nuestras Fuerzas Armadas: allí donde nos necesites». La ganadora es Isabel Arenas, alumna del Colegio San Pedro Apóstol, de San Pedro del Pinatar, que también logró el primer premio en la categoría de centros escolares.