PwC en la Región de Murcia incorpora a Cristóbal Osete como Director del Área Jurídico Fiscal Su llegada coincide con la reciente promoción de Alberto Martín como Director de Auditoría, completando así un «fortalecimiento estratégico» del equipo sénior de la firma en la comunidad

PwC ha reforzado su estructura directiva en la Región de Murcia con la incorporación de Cristóbal Osete Caravaca como nuevo Director del Área jurídica y fiscal. Su llegada coincide con la reciente promoción de Alberto Martín como Director de Auditoría, completando así un «fortalecimiento estratégico» del equipo sénior de la firma en la Región.

Cristóbal Osete, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en la Agencia Tributaria, donde ha ocupado puestos de máxima responsabilidad: Inspector de cartera en Castilla-La Mancha, Jefe de Dependencia de Gestión Tributaria en Tarragona y posteriormente Inspector Jefe Provincial en Cuenca, Albacete y Alicante, culminando con su nombramiento como Inspector Jefe Regional de la AEAT en Murcia y Delegado Especial de la AEAT en la Región de Murcia.

Su conocimiento del sistema tributario, de los procedimientos de inspección y gestión, y de los retos fiscales que afrontan empresas y contribuyentes, «lo convierten en un activo diferencial para PwC y para el tejido empresarial de la Región». «La incorporación de Osete representa un paso relevante en la estrategia de PwC de ampliar su capacidad de asesoramiento local combinando talento procedente tanto del ámbito privado como del sector público. Su experiencia permitirá anticipar riesgos, resolver situaciones complejas y ofrecer una visión estratégica de la fiscalidad adaptada al entorno actual, caracterizado por nuevas exigencias regulatorias y una mayor presión administrativa», comunicó la organización.

El Director de la oficina de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, destacó que «la llegada de Cristóbal supone un salto cualitativo para nuestra práctica fiscal. Su conocimiento de la administración y su visión estratégica aportarán un valor extraordinario a nuestros clientes, que cada vez demandan un asesoramiento más especializado, más cercano y más anticipativo. Esta incorporación, junto con la reciente promoción de Alberto Martín como Director de Auditoría, consolida un equipo directivo fuerte, preparado para acompañar a las empresas murcianas en un contexto de creciente complejidad».

Cristóbal Osete señaló que se incorpora a PwC «con la ilusión de poner mi experiencia al servicio de las empresas de la Región de Murcia, para ayudarlas a afrontar un escenario fiscal exigente y en constante evolución. Para mí es un orgullo sumarme a un equipo de referencia y contribuir a que nuestros clientes tomen decisiones con mayor seguridad, confianza y visión de futuro».