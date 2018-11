PSOE contra PSOE Menuda Política El partido, que aún no se explica el 'trasvase cero' de esta semana, le escribe a la ministra y al secretario de Estado. No es una carta de congratulación Teresa Ribera. / EFE JOAQUÍN GARCÍA CRUZ Domingo, 25 noviembre 2018, 09:12

«Queridos Teresa y Hugo...». Así encabeza la diputada del PSRM-PSOE María González Veracruz la carta que envió a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, horas después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura sorprendiera el martes a todos -socialistas murcianos incluidos- con el primer 'trasvase cero' de Pedro Sánchez. Otra misiva parecida envió a los mismos destinatarios el diputado por Alicante Herick Campos, aunque este no les llama 'queridos' sino 'estimados'; el matiz obedece probablemente a que María González compartió con Teresa Ribera el Gobierno en la sombra que Pedro Sánchez formó y llegó a presentar en Barcelona para las elecciones de 2016. Pero no es una carta de congratulación, sino de presión en toda regla, y por escrito, ante una decisión que a la diputada y al resto del PSRM le pareció «injusta» (este fue el término utilizado por María González en sus declaraciones) y necesariamente revisable. Era la respuesta del partido al partido. Otra vez el PSOE contra el PSOE. «Esa misma Comisión [la que acaba de negar el agua para los regadíos] aprobó en agosto que se daban las condiciones para que en el semestre (agosto-enero) hubiera un trasvase mensual de 20 hm3, condicionado a una revisión mensual de la situación de la cabecera». La carta, que los socialistas no han querido hacer pública, coincide en el fondo con los planteamientos de los regantes y del Gobierno regional, aunque no en las formas, naturalmente. «No se entiende, añade la diputada, que, estando cercano el límite para el nivel 2 (...), que comportaría un trasvase automático de 38 hectómetros cúbicos, se limite el trasvase a solo agua de boca». Aunque con la sordina obligada por la proverbial disciplina de partido y la conveniencia de no regalar bazas al adversario, la carta de la diputada era la respuesta orgánica del PSRM-PSOE al Gobierno de Pedro Sánchez. El documento va más allá e insta a la ministra y al secretario de Estado a autorizar 10 hectómetros adicionales a los 7,5 aprobados, «de forma urgente y con los trámites que requiera la normativa vigente». Las exigencias han caído en saco roto; al menos, no se tiene noticias de que Teresa Ribera haya utilizado la orden ministerial en la que debe convalidar o modificar el dictamen de los técnicos para enmendarle la plana a la Comisión de Explotación en el sentido de incrementar la dotación del desembalse, como le piden los diputados de Murcia y Alicante. Pero el último párrafo de la carta en cuestión pudiera esconder un anticipo de lo que sucederá en los primeros días de diciembre, que sería sin duda una buena noticia para los regantes. De lo contrario, cabe suponer que los socialistas de la Región se verían nuevamente en una tesitura peor imposible: «Esperamos que la reunión de diciembre de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se produzca lo antes posible y se requiera con urgencia toda la información necesaria y reuniones previas necesarias con los regantes para aprobar el trasvase que satisfaga las necesidades y garantice las demandas para la planificación del cultivo que tienen».

María González y un diputado de Alicante piden por escrito a Teresa Ribera y a Hugo Morán que revisen «de forma urgente» la negativa a aprobar un desembalse para los riegos

De momento, Hugo Morán ya ha comunicado que se reunirá en la Confederación Hidrográfica con los regantes en los próximos días, para calmar los ánimos. Entre los dirigentes del partido existe el convencimiento de que la Comisión dará luz verde en diciembre a un desembalse generoso, que podría incluso llegar a los 38 hectómetros (dependiendo de cómo evolucionen estos días las reservas en la cabecera del Tajo), lo que supondría algo así como un 'trasvase en diferido' con el que contrarrestar el golpe que ha supuesto el 'trasvase cero' de noviembre. Los socialistas, además, ultiman un manifiesto conjunto con el partido de Valencia -un aliado imprescindible para hacerse oír en Madrid-, en el que reiterarán su defensa del Tajo-Segura y criticarán el oportunismo del PP y el hecho -cierto- de que durante los últimos once meses de Rajoy no se trasvasó ni una gota, en aplicación de una ley, la del Memorándum, promulgada por el PP.

Sorprendió en su momento que fuera María González quien alzara su voz contra la inexplicable decisión de la Comisión de Explotación, y no Diego Conesa, secretario general y candidato del partido a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Fue la estrategia convenida, para proteger el perfil institucional del delegado del Gobierno, que trabaja estos días para reconducir la situación en la línea apuntada. El jueves estuvo en el Ministerio de Transición Ecológica (o habló por teléfono con alguno de sus altos cargos, quizá con la ministra), si bien su agenda no recoge este contacto. Es la segunda vez que el agua le quita el sueño a Diego Conesa. La primera fue cuando Pedro Sánchez dijo en Albacete, en abril pasado y de forma inequívoca, que apostaba por cerrar el Trasvase, una declaración que anegó -otra vez- la causa socialista. Parecería que una maldición bíblica condena al PSOE regional a colgar de por vida el sambenito que arrastra desde que Zapatero derogó el trasvase del Ebro para comprar los votos de Esquerra Republicana en su investidura de 2004. Desde entonces, el fantasma de la escasez hídrica persigue a los socialistas de la Región, que gastan más energía en escapar del fuego amigo que en defenderse del PP, su verdadero adversario. El 'trasvase cero' de esta semana, que nadie en el PSRM se explica aún, puede ser, si desde Madrid no se evita pronto, un paso más hacia el despeñadero.