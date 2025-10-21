La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Mesa de la Asamblea Regional, en su reunión de este martes. A.R.

El PSOE denuncia que la Asamblea Regional le impide preguntar a López Miras

Los socialistas se quedan sin participar en el Pleno de control al presidente de este miércoles, donde el PP se interesará por la subida de cuotas a autónomos, Vox por los menores no acompañados y Podemos, por el precio de la vivienda asequible

David Gómez

David Gómez

Martes, 21 de octubre 2025, 14:23

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional denunció este martes que la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene tres miembros ... por dos del PSOE, le impide realizar una pregunta oral al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Pleno de control que se celebrará este miércoles.

