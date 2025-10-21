El PSOE denuncia que la Asamblea Regional le impide preguntar a López Miras

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional denunció este martes que la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene tres miembros ... por dos del PSOE, le impide realizar una pregunta oral al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Pleno de control que se celebrará este miércoles.

Su portavoz, Carmina Fernández, acusa a los populares de «secuestrar» el Parlamento, al utilizar su reglamento de forma «partidista», y no descarta emprender acciones legales. Según Fernández, el argumento que da el órgano de dirección de la Cámara es que se produjo un error informático a la hora de registrar la pregunta. «No han sido pocas las situaciones en las que ha pasado esto y se han solventado sin mayor complicación, pero estamos en la dictadura de López Miras con un parlamento en el que se repiten votaciones una y otra vez hasta que sale el resultado que quiere el presidente o se articulan informes para sustentar la posición del Partido Popular», criticó la portavoz.

Fernández pensaba preguntar por los programas de cribado de cáncer de mama. «No quieren responder porque es evidente que quieren ocultar su nefasta gestión que está poniendo en riesgo a miles de mujeres de la Región y no quieren dar la cara ante los ciudadanos. No quieren dar cuentas en la Asamblea Regional, pero tendrán que explicarlo públicamente. No vamos a parar hasta que expliquen los motivos de la lamentable gestión del servicio de mamografías y detección precoz del cáncer de mama», concluyó.

En cualquier caso, la sesión de control al presidente de la Comunidad se celebrará este miércoles a las 9.00 horas, ya que sí se han admitido las preguntas registradas por el resto de grupos. El portavoz del PP, Joaquín Segado, interpelará sobre cómo afectará a los trabajadores autónomos de la Región de Murcia las nuevas subidas de cuotas anunciadas por el Ejecutivo de España, mientras que el presidente de Vox, José Ángel Antelo, lo hará sobre la realización de pruebas periciales a los menores no acompañados de la Región de Murcia «para conocer su edad real». María Marín, portavoz del Grupo Mixto, pregunta sobre los precios de las viviendas asequibles de la Comunidad.

Preguntas a los consejeros

Asimismo, los grupos parlamentarios tendrán la ocasión de realizar una serie de preguntas orales a los consejeros. El titular de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, es uno de los más solicitados. El PSOE le pregunta por el precio de la vivienda asequible, mientras que Vox le hará responder por la sentencia que condena a la Comunidad a abonar a la antigua sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región con más de 140 millones de euros.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, responderá a preguntas del PP sobre la ampliación de colegios para albergar 1º y 2º de ESO y sobre la oferta de comedores escolares, mientras que el Grupo Mixto se interesa por las condiciones establecidas para la concesión de ayudas para estos comedores. También hay cuestiones dirigidas a Luis Alberto Marín, Juan María Vázquez, Juan José Pedreño y Marisa López Aragón.

Por otro lado, el orden del día de este miércoles incluye la aprobación, si procede, de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, tras las enmiendas introducidas por los grupos.

Con la celebración de este Pleno se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.