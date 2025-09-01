La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Jesús López, secretaria de organización del PSRM-PSOE PSOE

El PSOE asegura que López Miras comienza el curso político «con los deberes sin hacer» y tras un verano «desastroso»

Los socialistas mantienen que son «las consecuencias de la deriva reaccionaria del Partido Popular y la ultraderecha»

LA VERDAD

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:15

Con el inicio del mes de septiembre, desde las filas del PSRM-PSOE, creen que el curso político arranca «tras un verano desastroso marcado por las consecuencias de las políticas radicales del PP y Vox», en palabras de su secretaria de organización María Jesús López.

López recordó que la Región ha vuelto a ser noticia a nivel nacional por «las consecuencias de la deriva reaccionaria del Partido Popular y la ultraderecha» y criticó «la aprobación de unos presupuestos regionales del odio, los graves disturbios en Torre Pacheco y el bochornoso escándalo de Jumilla».

En este sentido, la socialista lamentó la situación en los servicios públicos en la Región es crítica: «Finaliza un verano en el que hemos vuelto a sufrir la reducción de servicios en los centros sanitarios por falta de recursos, lo que se traducirá en un aumento de las inasumibles listas de espera que ya sufre la ciudadanía».

Además, destacó que comienza también un nuevo curso escolar con «los problemas estructurales de siempre»: 78 barracones, aulas sin climatizar y ratios de alumnado superiores a la media nacional, entre otros.

«En definitiva, López Miras llega a septiembre con los deberes sin hacer. Desde el PSRM, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos defendiendo con firmeza los intereses de la ciudadanía frente a un Gobierno regional que insiste en darle la espalda», concluyó.

