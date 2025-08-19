El proyecto Invest in Murcia persigue atraer 94 iniciativas de inversión

LA VERDAD MURCIA. Martes, 19 de agosto 2025, 00:48 Comenta Compartir

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de Invest in Murcia, el área de captación de inversiones del Instituto de Fomento (Info), trabaja en la actualidad en 94 proyectos que, en caso de ejecutarse, supondrán una inversión de 2.780 millones de euros y la creación de 2.710 puestos de trabajo.

El 77,6% de estos proyectos, casi ocho de cada diez, los impulsan empresas que no tienen implantación en la Región, «por lo que, si se confirma su puesta en marcha, ampliaría el número de entidades que apuestan por nuestra Comunidad Autónoma como el mejor destino para invertir», según señaló la consejera del ramo, Marisa López Aragón.

Destacan una planta de fabricación de fertilizantes y otra de distribución como generadoras de empleo

Entre los proyectos que más empleo generarían están los de una planta de fabricación de fertilizantes; una planta logística de distribución; una planta de fabricación de envases de aluminio para bebidas; y una planta de producción de sistemas de almacenaje de energía con baterías, todos ellos de empresas extranjeras. Alemania, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos destacan con cuatro planes que cada uno de estos países tienen en proceso de decisión, siendo otros Estados relevantes en esta cartera Reino Unido o China.

De Totana a Lorca

Hay que destacar que, en el primer semestre de este año, han confirmado su apuesta por la Región como destino de inversión tres nuevos proyectos, que eligieron Totana, Fuente Álamo y Lorca como sede de sus proyectos. Asimismo, han finalizado sus obras dos: en concreto, una nueva industria de alimentación animal, y el traslado y ampliación de una planta de reciclaje de plásticos, ambos en Lorca. Todos ellos, tanto proyectos confirmados como ejecutados, suponen una inversión de 96,6 millones de euros y la creación de 70 puestos de trabajo.

López Aragón recordó que, en el histórico de proyectos desde que inició su labor Invest in Murcia, «se han trabajado un total de 1.338 iniciativas, habiendo confirmado su inversión 376 de ellas, que han creado 15.452 puestos de trabajo, con un impacto económico de 12.858 millones de euros».

