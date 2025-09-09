Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones Educación debe adjudicar aún, antes de mañana, el día en que comienzan las clases en los institutos, 150 vacantes de profesor de Secundaria

El curso arranca con menos denuncias y reivindicaciones que otros años, especialmente porque muchas de las vacantes de maestro fueron adjudicadas antes del primer día de curso. Pero el calendario de protestas ya tiene una concentración a la vista: la Plataforma de Interinos Docentes se manifestará para exigir una revisión del modelo de oposiciones el próximo 30 de septiembre junto a San Esteban, sede del Gobierno regional.

Los interinos, descontentos con los resultados de las últimas oposiciones de Secundaria, que dejaron más de 300 plazas desiertas, han mantenido encuentros con los sindicatos de enseñanza Sidi, Anpe, CC OO, Sterm, UGT y Csif y con diferentes partidos políticos para hacerles llegar sus demandas. La concentración, advierten, supondrá el inicio del calendario de acciones para reivindicar «un sistema de acceso más objetivo y transparente, una mejora de las condiciones laborales de los tribunales que deben valorar al personal opositor, y una apuesta decidida por la calidad de la educación pública».

Los opositores descontentos con las calificaciones del último proceso -el 18% de las plazas quedaron desiertas tras la primera criba, y en varias especialidades suspendieron el 90%- han denunciado que «los criterios de corrección se publican oficialmente solo una semana antes del examen, dificultando aún más que el opositor pueda prepararlo. El tiempo destinado a la realización de dicha prueba es insuficiente».

IU denuncia «el desvío masivo de fondos de a la concertada», y critica que se debilita a la red pública

La Consejería de Educación tiene que adjudicar aún al menos 150 plazas vacantes Secundaria y Formación Profesional. Los profesores interinos deberían incorporarse a las aulas este jueves, el primer día de clase para la ESO. Algunas de las plazas que no han encontrado aspirante son de Formación Profesional, que empieza el curso el lunes, y donde Educación lleva varios cursos teniendo dificultades para encontrar especialistas. De hecho, los sindicatos de Educación criticaron duramente que no se hubieran adjudicado todas las plazas convocadas en las últimas oposiciones, en las que quedaron más de 300 vacantes, teniendo en cuenta esa circunstancia.

Los sindicatos Sidi, CC OO y Anpe han denunciado los retrasos en la adjudicación de todas las plazas, porque consideran que los docentes interinos deberían estar incorporados en sus centros el 1 de septiembre, y no el primer día de curso. «La mayoría de las vacantes que se ofertan en los actos de adjudicación para interinos deben estar en las convocatorias de oposiciones docentes. Es imprescindible que estas plazas, que se repiten curso tras curso, pasen a formar parte de la oferta pública de empleo docente, con el objetivo de reducir la elevada tasa de interinidad y dar estabilidad a los centros y al profesorado», reivindicó Anpe.

Por su parte, Izquierda Unida denunció este martes que «el Gobierno de López Miras y su consejero de Educación, Víctor Marín, maquillan las cifras educativas mezclando datos de la enseñanza pública y privada para ocultar lo más importante: que los recursos, el dinero de todos y todas, se está desviando masivamente hacia la privada». Según los cálculos de IU, «por cada aula de 2 años que se abre en la pública, se abren cinco en la privada. En solo dos años se han destinado 6 millones de euros a centros privados. Es un mecanismo para desviar alumnado y debilitar a la pública desde la primera etapa educativa».

También denunciaron la eliminación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la Región, que calificaron como «una vergüenza y un pago político a la extrema derecha».

Carta a López Miras Medio centenar de colectivos sociales de la Región y Marchas de la Dignidad entregarán una carta al presidente de la Comunidad con propuestas para «mejorar la vida de la población murciana de carácter social y medioambiental». Representantes de los colectivos firmantes de la propuesta, que plantean como alternativa «a las medidas que actualmente está ejecutado López Miras, fruto del acuerdo con Vox, y que causan sufrimiento a la mayoría social de la Región», tratarán de hacer llegar la carta al presidente de la Comunidad este jueves, coincidiendo con el Consejo de Gobierno.

