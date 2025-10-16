El promotor de 'Novo Carthago' descarta un vínculo con Valcárcel

El empresario Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, tomó este jueves toda la distancia que le fue posible con el macrocomplejo 'Novo Carthago' ... que su firma pretendió levantar, hace ya más de dos décadas, en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor. El promotor, que a sus 80 años compareció como testigo por videoconferencia en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago', remarcó una y otra vez que las decisiones adoptadas en torno a este proyecto urbanístico las basó siempre en los informes de su equipo técnico. «Yo tenía inversiones en toda España y no podía estar pendiente de proyectos concretos», remarcó.

Galea, que llegó a estar investigado en esta causa pero fue exculpado, insistió en que no dispuso de información privilegiada y no mantuvo reuniones previas con políticos para asegurar la buena marcha del plan antes de desembolsar una inversión millonaria. No ofreció al fiscal anticorrupción tampoco una explicación demasiado detallada al hecho de que su compañía comprara en 2002 dos terrenos en el paraje de Lo Poyo con la idea de llevar a cabo un desarrollo urbanístico pese a que ese suelo estaba parcialmente protegido. «Yo no entraba en esos temas».

El conocido promotor descartó, además, que le uniera un vínculo con el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel. «No éramos amigos. Solo un respeto y nada más», subrayó. Galea no varió su respuesta cuando el fiscal le recordó que estuvo presente incluso en la boda de la hija de Valcárcel. «¿Usted sabe lo que había allí?», le preguntó el testigo con soltura. «Allí estaba medio Murcia».

Galea fue interrogado también por el fiscal sobre la coincidencia de que el macroproyecto se presentase públicamente el 12 de junio de 2003, justo el día en que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó la modificación que permitía urbanizar en la zona. «No me acuerdo de nada de eso», insistió. Estamos hablando de hace 25 años (sic.)».

En esta novena jornada del macrojuicio que investiga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor también compareció como testigo el hijo del promotor. Este aseguró que, en los años en que se gestó este macroproyecto, él tenía 27 años y acababa de incorporarse a la empresa. Este testigo se desmarcó de las decisiones adoptadas en esos meses. «Yo iba a muy pocas reuniones porque no aportaba nada», remarcó. «El Consejo de Hansa era el que tomaba las decisiones y, en ese momento, más del 70% eran entidades financieras».

En la mañana de este jueves también declaró ante los magistrados de la Audiencia el abogado Ángel Luna, exalcalde alicantino, que trabajaba para la compañía en los años en que se gestó el proyecto en el humedal de Lo Poyo. «Yo no participé en ninguna reunión con políticos de nivel», remarcó. «De hacerse se haría antes de comprar el suelo y yo en ese momento no estaba en la empresa». Este testigo sí recordó haber participado en un encuentro con el exconsejero Cerdá y diversos técnicos en el palacio de San Esteban. «Es la única vez que he ido».