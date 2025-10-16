La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ramón Luis Valcárcel y Rafael Galea, el 12 de junio de 2003, en la presentación pública del proyecto urbanístico Novo Carthago. EFE

El promotor de 'Novo Carthago' descarta un vínculo con Valcárcel

Galea asegura que solo le unía «un respeto» al expresidente regional, pese a acudir a la boda de su hija; «allí estaba toda Murcia», justifica

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:34

Comenta

El empresario Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, tomó este jueves toda la distancia que le fue posible con el macrocomplejo 'Novo Carthago' ... que su firma pretendió levantar, hace ya más de dos décadas, en unos terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor. El promotor, que a sus 80 años compareció como testigo por videoconferencia en el macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago', remarcó una y otra vez que las decisiones adoptadas en torno a este proyecto urbanístico las basó siempre en los informes de su equipo técnico. «Yo tenía inversiones en toda España y no podía estar pendiente de proyectos concretos», remarcó.

