A prisión el acusado de apuñalar a su padre durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares

Alicia Negre Murcia Lunes, 25 de agosto 2025, 15:39

El titular del tribunal de instancia número 3 de San Javier ordenó este lunes el ingreso en prisión provisional -comunicada y sin fianza- del hombre acusado de apuñalar a su padre en Los Alcázares. El sospechoso, según explicaron fuentes judiciales, afronta un presunto delito de lesiones agravadas por uso de arma y parentesco.

El acusado, de unos 50 años, fue detenido por la Policía Local de San Javier después de que presuntamente apuñalase varias veces en el muslo a su progenitor, de 70 años, durante una pelea. Fue el propio afectado quien, sangrando de forma abundante, telefoneó al 112 pasadas las 3.40 horas para pedir ayuda. Los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron al hospital Los Arcos del Mar Menor. Según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud fue atendido por los sanitarios y recibió el alta, no precisando ingreso.

El origen del enfrentamiento estaría en una de las múltiples discusiones que mantenían padre e hijo, ambos de nacionalidad española, desde hacía tiempo. El hijo, que reside en una vivienda ocupada, permitió hace unas semanas que el hombre de 70 años se instalara allí después de que la Policía Local tabicara otra casa también ocupada en la calle San Blas, donde vivía anteriormente el padre. Tras el ataque, el sospechoso fue arrestado a escasos metros del lugar.