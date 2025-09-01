La primera preventa especial para el Warm Up 2026 ya tiene fecha El festival aún no ha anunciado nombres de artistas y bandas, pero comienza el lanzamiento de los primeros abonos

En 2026 se realiza la octava edición del Warm Up - Estrella de Levante, exactamente los días 1 y 2 de mayo, y la organización está comenzando a promocionar los abonos por redes sociales, aunque aún no haya nombres anunciados oficialmente. A pesar de esto, los seguidores que acuden a cada edición están obligados a estar presentes mañana en la página web oficial.

A las 10.00 horas de este martes inicia en la web una preventa limitada de los que son los primeros abonos expedidos para esta octava edición., Este primer lanzamiento de abonos va ligado a los sorteos que continúan activos en las redes oficiales del evento. Estos sorteos corresponden a cuatro pases dobles, que serán premiados a los seguidores de la cuenta oficial del Warm Up, y los ganadores serán nombrados una hora antes del inicio de la preventa.

Volviendo a los detalles son el lanzamiento de las 10.00 horas, solo estarán a la venta durante 48 horas, siempre y cuando no se agoten antes. El precio designado para estos abonos es de 54,99 euros por los dos días del festival y los más de 40 artistas que acudirñan a la capital del Segura. Por lo tanto, según lo anunciado por el festival, el precio de lanzamiento oficial de los abonos para los dos días será de 90 euros más gastos de gestión, aunque este valor irá aumentando con el paso de los meses y después de anunciar los primeros artistas y bandas que estarán presentes ese fin de semana en alguno de los cuatro escenarios que se levanten en La Fica.

Además, las personas que compren abonos para este festival no tendrán que acudir a ningún lugar, ni Filmoteca, ni tendrán que hacer colas, ya que las pulseras serán enviadas directamente al domicilio que indiquen los compradores.