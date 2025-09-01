La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente del festival en 2025. Guillermo Carrión / AGM

La primera preventa especial para el Warm Up 2026 ya tiene fecha

El festival aún no ha anunciado nombres de artistas y bandas, pero comienza el lanzamiento de los primeros abonos

LA VERDAD

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:18

En 2026 se realiza la octava edición del Warm Up - Estrella de Levante, exactamente los días 1 y 2 de mayo, y la organización está comenzando a promocionar los abonos por redes sociales, aunque aún no haya nombres anunciados oficialmente. A pesar de esto, los seguidores que acuden a cada edición están obligados a estar presentes mañana en la página web oficial.

A las 10.00 horas de este martes inicia en la web una preventa limitada de los que son los primeros abonos expedidos para esta octava edición., Este primer lanzamiento de abonos va ligado a los sorteos que continúan activos en las redes oficiales del evento. Estos sorteos corresponden a cuatro pases dobles, que serán premiados a los seguidores de la cuenta oficial del Warm Up, y los ganadores serán nombrados una hora antes del inicio de la preventa.

Volviendo a los detalles son el lanzamiento de las 10.00 horas, solo estarán a la venta durante 48 horas, siempre y cuando no se agoten antes. El precio designado para estos abonos es de 54,99 euros por los dos días del festival y los más de 40 artistas que acudirñan a la capital del Segura. Por lo tanto, según lo anunciado por el festival, el precio de lanzamiento oficial de los abonos para los dos días será de 90 euros más gastos de gestión, aunque este valor irá aumentando con el paso de los meses y después de anunciar los primeros artistas y bandas que estarán presentes ese fin de semana en alguno de los cuatro escenarios que se levanten en La Fica.

Además, las personas que compren abonos para este festival no tendrán que acudir a ningún lugar, ni Filmoteca, ni tendrán que hacer colas, ya que las pulseras serán enviadas directamente al domicilio que indiquen los compradores.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  3. 3

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  4. 4 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  5. 5 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  6. 6

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  7. 7 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  8. 8

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  9. 9

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  10. 10 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La primera preventa especial para el Warm Up 2026 ya tiene fecha

La primera preventa especial para el Warm Up 2026 ya tiene fecha