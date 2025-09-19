El Presupuesto municipal de 540 millones permitirá recuperar «proyectos dormidos» en Murcia El equipo de Gobierno pretende elevarlo al Pleno de octubre y que esté en vigor ya el primer día de 2026

Edificio de La Innovadora, cuya recuperación es uno de los proyectos que quiere acometer el Ayuntamiento de Murcia en los Presupuestos de 2026.

El Ayuntamiento de Murcia ultima el borrador del proyecto de Presupuestos para 2026, para el que ayer la Junta de Gobierno municipal aprobó ayer el documento con sus líneas estratégicas, que se tendrán que acoger a los 540 millones de euros, una cuantía que se supera por primera vez. Según el Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, «aumenta la calidad y la excelencia de los servicios que se prestan a los ciudadanos», ya que el 70% de esta cantidad estará destinado a mejorar los servicios públicos y acciones promoción y protección social.

Además, con un capítulo de 28 millones de euros para inversiones y otros 100 de remanentes de ejercicios anteriores, «hemos asegurado la financiación de todos los proyectos marcados como estratégicos por el alcalde José Ballesta», sobre los cuales recordó que en 2024 calificó de «proyectos dormidos». En concreto, el consistorio menciona la Conexión Sur, la estación subterránea de autobuses, las Fortalezas del Rey Lobo, la recuperación de la Cárcel Vieja, el Parque Metropolitano Oeste, la rehabilitación del Mercado de Verónicas, San Esteban, la Ermita del Salitre, el Plan Foresta, la rehabilitación del Molino Armero y Torre Falcón, la construcción de la Ciudad del tenis Carlos Alcaraz o la ampliación de la Vía Verde.

Muñoz habló también de un «Presupuesto social» en el que 40 millones estarán destinados a los colectivos más vulnerables. Al hilo de esto, recordó que las ordenanzas fiscales que ya fueron aprobadas por el Ayuntamiento contemplan una congelación de tasas e impuestos, lo que calcula que permitirá un ahorro de 25 millones de euros a los contribuyentes murcianos.

Acceso al crédito

El concejal de Gestión Económica precisó también que durante los dos primeros años de legislatura, se han reordenado más de 40 millones de euros de remanentes de inversión para nuevos proyectos e incrementado la media de inversión de los últimos años en más de 23 millones. También ha mejorado la capacidad de financiación «lo que ha permitido concertar operaciones de crédito por cerca de 50 millones, logrando con ello financiación externa para el desarrollo del proyecto de ciudad», según el Ayuntamiento.

«Estos Presupuestos aportan estabilidad, solidez y solvencia», destacó Muñoz, que adelantó que, cuando esté finalizado el documento, se elevará a la Junta de Gobierno. Los planes entonces pasan por elevarlo para su aprobación inicial al Pleno de octubre, de forma que reciba el visto bueno definitivo antes de que acabe el año y que estén plenamente en ejecución desde el primer día de 2026.