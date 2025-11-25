Los premios Menina rinden tributo a la lucha contra la violencia sobre la mujer: estas son las entidades galardonadas La Delegación del Gobierno entrega estas distinciones y reclama «la implicación ciudadana» para acabar con esta lacra

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 16:50 | Actualizado 17:18h.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, pidió este lunes la «completa implicación ciudadana» en la lucha contra la violencia de género como complemento necesario de las medidas, recursos legales, policiales y materiales que el Gobierno de España pone a disposición de las víctimas y del resto de administraciones.

Francisco Lucas, que ha presidido el acto de entrega de los reconocimientos Menina 2025, ha indicado durante su intervención «que la violencia de género nos incumbe y responsabiliza a todos», según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los premios Menina, instituidos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se conceden a propuesta de este organismo para distinguir la implicación de personas e instituciones en la lucha contra la violencia sobre la mujer en la Región. Los galardonados son el Centro Penitenciario Murcia II de Campos del Río, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia y la asociación Columbares. Además, la Delegación del Gobierno ha distinguido a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que colaboran habitualmente con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y a miembros de la comunidad dducativa que se han implicado activamente en difundir información para detectar y actuar frente a las conductas violentas.

El delegado del Gobierno ha destacado que todos los reconocidos este martes reflejan «la transversalidad de la actuación frente a la violencia sobre la mujer y el carácter integral que debe tener la protección de las víctimas».

El Centro Penitenciario Murcia II ha sido reconocido por implantar el 'Protocolo de comunicación de movimientos penitenciarios urgentes' para la transmisión directa de la información penitenciaria a las Unidades Policiales que realizan el seguimiento de los casos y por la incorporación plena al Sistema de Seguimiento Integral de los casos ('Sistema VioGén'). Además, se ha tenido en cuenta el impulso de acciones de información y sensibilización para prevenir nuevas agresiones en un momento crítico de los procedimientos judiciales

Lucas ha valorado que la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia es pionera a nivel nacional en la lucha contra la violencia económica. Se trata de una de las vertientes de la violencia de género que detecta las víctimas, las instituciones y los profesionales encargados de su protección.

«Por eso, reconocemos su compromiso al constituirse como 'Punto Violeta', así como la elaboración y difusión de material informativo que permite prevenir la suplantación de identidad y pérdida patrimonial de las víctimas», ha manifestado el Delegado.

Otro de los premiados ha sido la Asociación Columbares que trabaja desde los años ochenta para construir una sociedad más justa y solidaria, centrada en que todas las personas puedan desarrollarse en libertad. Destaca en este objetivo la protección de las mujeres, atendiendo a las desigualdades de género que atraviesan en todos los ámbitos de la vida: Empleo, Salud, Educación, presencia social, etc.

«Su intervención tiene el carácter integral que requiere la actuación en cuanto a la violencia sobre la mujer, incorporando las facetas de protección, prevención y sensibilización social a través de sus programas y actuaciones», ha detallado Lucas.

Además, ha sido distinguido por su compromiso educativo, el equipo responsable del 'Punto Violeta' constituido en el Instituto San Isidoro, de Los Dolores, Cartagena. «Se trata del primer Centro Educativo de la Región de Murcia que ha querido ser referente en la información a la ciudadanía, visibilizando el compromiso social frente a quienes niegan o minimizan la 'Violencia sobre la Mujer', ha destacado el delegado del Gobierno.

Agentes reconocidos

También han sido reconocidos los agentes María Conesa Espinosa y Francisco Javier Díez Sánchez, integrantes del Equipo Mujer y Menor de la Guardia Civil. Y los inspectores Ángel Hernández Hernández y Antonio Tornel Alfocea, que han sido miembros destacados de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.

«Sirvan estos reconocimientos para reiterar mi profundo orgullo y enorme gratitud por la entrega y el sacrifico abnegado de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Su trabajo, nunca suficientemente reconocido, trasciende los límites de lo profesional y requiere un alto grado de implicación personal y emocional», ha añadido Lucas.

Durante su intervención, Francisco Lucas también señaló que «ya no caben excusas. La violencia de género no es un asunto personal que deba resolverse en el ámbito privado o en la intimidad de cada hogar. Necesitamos una sociedad concienciada que no calle ante ofensas y agresiones, que no tenga miedo y que hable, que denuncie, que condene y que aísle judicial, penal y socialmente a los maltratadores».