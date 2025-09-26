El PP denuncia que el PSOE pagó con dinero público a un «pseudomedio» para «atacar» a López Miras La Guardia Civil identifica como responsables de una web crítica con el Gobierno regional al exdirigente socialista Jesús Cobos y su pareja, quien está investigada por calumnias contra una concejala de La Unión

El Partido Popular de la Región de Murcia denunció este viernes el pago con dinero público por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional «a fontaneros y a un pseudomedio de comunicación para atacar con mentiras» a la formación que dirige Fernando López Miras. El vicesecretario de Organización del PPRM, Joaquín Segado, se refirió al pago de más de 45.000 euros por parte del PSOE el año pasado a una empresa de servicios digitales a cargo del exdirigente socialista Jesús Cobos, quien fundó el portal web LasNoticiasRM, desde donde se «divulgan mentiras y falsedades».

Este digital «no es más que un panfleto al servicio del PSOE», criticó Segado, ya que, según aseguró, desde 2022 los socialistas de la Región financian «a una persona para buscar en las cloacas insidias contra cargos del PP y la gestión del Gobierno regional para desprestigiarlo». Fuentes del PSRM negaron este extremo y justificaron que esas facturas corresponden a la contratación de servicios de seguridad digital y análisis de redes sociales ofrecidos por la mercantil Sistemas Informáticos Carthago SL.

La queja llega tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha citado como investigada a Carmen García, pareja de Cobos y a cuyo nombre está ahora el dominio de la web, por cometer presuntamente un delito de calumnias contra la concejala de Personal, Festejos, Política Social, Familia y Personas Mayores del Ayuntamiento de La Unión, Damiana García. En enero de 2024, el portal LasNoticiasRM realizó dos publicaciones donde señaló que García había obtenido una plaza de funcionaria en el Consistorio unionense en un proceso donde había intervenido ella misma y que, a su vez, esta es prima del alcalde Joaquín Zapata.

En las diligencias practicadas se incluye un informe pericial de la Guardia Civil donde se identifica tanto a Jesús Cobos como a Carmen García como gestores de dicha web. Tal y como publicó LA VERDAD en febrero de 2022, Cobos, quien entonces ejercía como secretario del área de Comunicación y Formación en la ejecutiva municipal del PSOE en Cartagena y que se identificaba como director de Comunicación del PSRM en la época de Diego Conesa como secretario general, poseía el dominio web de este medio crítico con el Gobierno regional y el Partido Popular.

La web inició su andadura el 21 de enero de 2022 con el dominio a nombre de Cobos y también el de su empresa. El mismo día de la publicación de este periódico, Cobos, que entonces negó estar detrás de ese portal digital, dio de baja el dominio, que pasó a nombre de Maruja Gamallo, persona que no existe, según se recoge en la investigación policial. No fue hasta junio de ese año cuando pasó a nombre de Carmen García, a quien la Guardia Civil identifica como «la presunta autora de un delito de calumnias». El teléfono asociado a la web también está registrado a su nombre.

«El secretario general del PSRM y delegado de Pedro Sánchez, Francisco Lucas, tiene que explicar qué tareas le han encomendado al fontanero Cobos y a quién se han dedicado a investigar», exigió saber Segado este viernes, «también debe aclarar cuánto dinero público han desviado del PSOE para financiar el pseudomedio desde el que han dedicado a atacar al PP con noticias falsas e infundadas, y cuándo montaron esta trama».

«Algunos, empezando por el presidente del Gobierno de España, se presentan como víctimas de pseudomedios, en realidad para descalificar a aquellos medios de comunicación que han sacado a la luz toda la corrupción del sanchismo», recordó el vicesecretario. «Pues bien, estos son los mismos que han fomentado de verdad esos pseudomedios para mentir y difamar, y, lo que es más grave, financiándolos con dinero público», añadió.

El PSRM se desvincula de Cobos

Desde el PSRM aseguraron a LA VERDAD que el grupo parlamentario contrató durante varios años los servicios digitales ofrecidos por la empresa de Cobos, pero nunca para realizar publicaciones en una web aunque fuera críticas con la Comunidad Autónoma y el PP. La formación asegura que el exdirigente ya no tiene cargos orgánicos dentro del partido y que se dejó facturar esos servicios en junio de 2024.

Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó por su parte que «el único que usa fondos públicos para hacer propaganda y difundir sus mentiras es el gobierno regional del Partido Popular». El presidente López Miras, apuntó, «tiene una televisión pública a su servicio, pagada con los impuestos de todos los ciudadanos», y subrayó que «quizás tenga algo que ver que el director general de La 7 de la televisión pública sea la pareja de la Secretaria General de su Consejería de Presidencia, es decir, de su jefa de gabinete».

Para el PSRM existe en este caso «un conflicto de intereses muy claro, algo absolutamente indecente e intolerable».