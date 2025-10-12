Los populares insisten en que la encuesta es coyuntural y no prevén un cambio de estrategia

David Gómez Domingo, 12 de octubre 2025, 08:25 Comenta Compartir

En la sede popular de la calle González Adalid de Murcia aseguran que, por ahora, no cunde el pánico tras la última encuesta del Cemop, pese a que sitúa al partido a la misma distancia de Vox que de la mayoría absoluta (cinco escaños). «Estamos convencidos de que esos resultados son consecuencia de una situación coyuntural en la que se puso el foco en el problema de la inmigración, un asunto en el que PSOE y Vox se retroalimentan en sus mensajes y consignas radicales», afirman fuentes populares.

Desde el partido que gobierna la Región señalan que no piensan abordar ningún cambio de estrategia para frenar esta caída en las encuestas. «En el Partido Popular lo tenemos claro: frente a quienes se limitan a fomentar el enfrentamiento y la discordia, nosotros presentamos gestión y propuestas concretas que planteen soluciones a los problemas que preocupan a los ciudadanos. Somos la única opción real de gobierno, el único partido capaz de ofrecer a los ciudadanos un programa de gobierno completo y transversal».

En ese sentido, reivindican que, con independencia de los sondeos, desde el Ejecutivo de la Región de Murcia se diseñan iniciativas dirigidas a los jóvenes «con medidas pioneras como el decreto de vivienda asequible que facilitará su acceso a un hogar, frente a las políticas sanchistas que han convertido la vivienda en un artículo de lujo».